Нефтяная компания из ХМАО снизила добычу нефти

Нефтяная компания «Сургутнефтегаз» из ХМАО снизила объем добычи нефти на 4,8% в 2024 году. Объем добытых углеводородов составил 53,7 миллиона тонн, сообщает портал раскрытия корпоративной информации «Прайм» со ссылкой на проект годового отчета компании.
«В 2024 году объем добычи нефти компанией составил 53,7 миллиона тонн, производство газа — 6,2 миллиарда кубометров», — говорится в документе. В прошлом году добыча достигла 56,4 миллиона тонн.
Также в отчете зафиксировано снижение объемов переработки. Компания переработала 17,5 миллиона тонн сырья против 17,7 миллиона тонн годом ранее.
Несмотря на уменьшение производственных показателей, «Сургутнефтегаз» нарастил запасы углеводородов. Прирост запасов нефти составил 56,3 миллиона тонн, ресурсов нефти — 19,1 миллиона тонн.
В течение года компания открыла семь новых залежей на уже разведанных месторождениях. По данным отчета, их суммарные извлекаемые запасы оцениваются в 1,5 миллиона тонн.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответ получен не был.
Ранее URA.RU писало, что чистая прибыль «Сургутнефтегаза» за 2024 год снизилась на 30%. В пером квартале этого года она ушла в минус.
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