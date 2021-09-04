Не очень хорошо мы себя чувствуем на рынке коммерческих запусков из-за санкций, сказал Рогозин Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин раскритиковал санкции США. По его мнению, такие действия Америки привели к тому, что рынка коммерческих космических запусков больше нет.

«Не очень хорошо мы себя чувствуем на рынке коммерческих запусков из-за санкций… мы теряем значительное количество заказов на свободном рынке, его больше нет. В космической сфере рынка пусковых услуг, именно как слова „рынок“, его больше не существует», — заявил Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Рогозин уточнил, что с 1 января 2023 года США введут правило, согласно которому при наличии американских комплектующих в космическом аппарате российские ракеты нельзя будет запускать. Также в эфире он рассказал, что два пуска российских ракет-носителей «Союз» планируется провести до конца 2021 года.

Ранее сообщалось, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин хочет, чтобы Россия была партнером с США и Китаем в космосе. Об этом он заявил в интервью CNN.