СМИ: экс-кандидата в Госдуму задержали за пьяную езду

Сотрудники ДПС остановили машину Антона Мятовича Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле (Свердловская область) остановили автомобиль, в котором находился экс-кандидат в Госдуму по Нижнетагильскому избирательному округу от «Российской партии свободы и справедливости» Антон Мятович. Мужчина оказался пьян. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

«В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение, что по городу передвигается автомобиль Skoda, которым управляет нетрезвый мужчина. Водитель имел признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования на месте отказался», — передает информацию ведомства агентство «Между строк».

Отмечается также, что сотрудники ГИБДД предложили Мятовичу проехать для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в профильное медучреждение. Сначала он согласился, но в итоге отказался проходить эту процедуру.

URA.RU удалось связаться с представителями областной ГИБДД. Там отметили, что информации по инциденту у сотрудников ведомства пока нет. «Пока к нам не поступало этой информации», — заявили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.