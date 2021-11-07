Минтруд: часть россиян получит компенсацию на здоровье

Инвалиды или их представители смогу подать заявление на компенсацию за средства технической реабилитации (ТСР) через портал госуслуг. Соответствующий приказ Министерства труда РФ вступает в силу с 8 ноября.
«Если у службы соцзащиты нет в наличии нужного изделия или услуги либо инвалид приобрел их самостоятельно, то государство компенсирует эти расходы. Заявки на выплату принимаются онлайн», — передает «Парламентская газета».
Инвалид может получить компенсацию за покупку протезов, слуховых аппаратов, кресел-колясок, синтезаторов речи и других изделий. Также государство возместит расходы на собак-поводырей и услуги сурдопереводчиков. Для этого инвалиду или его представителю нужно указать в заявлении свой адрес и прикрепить электронные копии чеков.
Чтобы получить компенсацию, необходимо также направить средство реабилитации на экспертизу. Чиновники сравнят ТСР, которое инвалид приобрел самостоятельно, с тем, которое ему должно было выдать государство. Если гражданин сам не может доставить изделие на экспертизу, то нужно указать в заявке, где ее удобнее провести.
Эталонной будет цена ТСР, которую остановили в момент последней госзакупки. Если цена изделия, которое купил инвалид, ниже государственной, то ему возместят ровно столько, сколько он потратил.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства РФ, которое позволяет инвалидам подать заявку на получение ТСР через сайт госуслуг. Раньше им приходилось лично относить оригиналы подтверждающих документов в органы социальной защиты. После рассмотрения заявки в личный кабинет на «Госуслугах» поступит направление на получение необходимых ТСР, передает телеканал 360.
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