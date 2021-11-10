Роспотребнадзор ХМАО хочет ограничить в правах людей с медотводом

Роспотребнадзор ХМАО против того, чтобы жители с медотводом посещали заведения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Роспотребнадзор намерен запретить жителям региона с медицинским противопоказанием к вакцинации посещать заведения, в которых проверяют наличие QR-кода. Об этом заявила глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева во время онлайн-эфира, передает корреспондент URA.RU.

«Считаем, что в тех местах, где требуется QR-код, люди, которые имеют медотвод, то есть непривитые, подвергают себя большому риску. Мало того, медотвод предполагает, что люди больны заболеваниями которые, возможно, снижают иммунитет. Поэтому мы против того, чтобы они этот риск реализовали через посещение мест скопления людей», — сказала Соловьева.

Вице-губернатор ХМАО Алексей Охлопков добавил, что на данный момент жители с медотводом могут посещать заведения, где требуют QR-код. «Люди с медотводом не могли посещать места, где требуются QR-коды только в период с 30 октября по 7 ноября», — заключил он.

Ранее URA.RU писало, что эпидемиолог из ХМАО назвала законные способы избежать вакцинации. В частности, получить медотвод на полгода могут и те, кто уже переболел коронавирусом. Однако наличие антител при прохождении платного тестирования, свидетельствующих о перенесенной болезни, не является основанием для выдачи медотвода. Перенесенная болезнь должна быть официально заверена врачом.