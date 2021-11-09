09 ноября 2021

Эпидемиолог из ХМАО назвала законные способы избежать вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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В округе работают специальные врачебные комиссии
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Коронавирус COVID-19

Основанием для постоянного медотвода от вакцинации может стать ранее перенесенный анафилактический шок, либо ангионевротический отек. Об этом рассказала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения ХМАО Ольга Ежова.

«Медотвод можно получить у лечащего врача, также для более длительной отсрочки в медучреждениях работают специальные иммунологические комиссии, в их состав входят врачи разных специальностей. Постоянный медотвод человек может получить, если он ранее перенес отек Квинке или анафилактический шок, при этом в обязательном порядке необходимо подтверждение случившегося», — рассказала Ежова.

Временную отсрочку от вакцинации (на месяц) могут получить те, кто переболел любым инфекционным заболеванием. В случае, если человек болел коронавирусом, то медотвод предоставляется на полгода. Также Ежова предупредила жителей ХМАО о том, что наличие антител, как таковых, которые можно выявить, проводя платные анализы, не является основанием для получения медотвода. По словам эпидемиолога, единой системы определения уровня иммунного ответа от COVID-19 не выработано, поэтому вакцинация проводится вне зависимости от наличия антител.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО раскрыли долю непривитых от COVID среди пациентов больниц. По словам директора департамента здравоохранения округа, почти 88% находящихся в стационарах не проходили вакцинацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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