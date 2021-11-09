Эпидемиолог из ХМАО назвала законные способы избежать вакцинации

В округе работают специальные врачебные комиссии Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Основанием для постоянного медотвода от вакцинации может стать ранее перенесенный анафилактический шок, либо ангионевротический отек. Об этом рассказала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения ХМАО Ольга Ежова.

«Медотвод можно получить у лечащего врача, также для более длительной отсрочки в медучреждениях работают специальные иммунологические комиссии, в их состав входят врачи разных специальностей. Постоянный медотвод человек может получить, если он ранее перенес отек Квинке или анафилактический шок, при этом в обязательном порядке необходимо подтверждение случившегося», — рассказала Ежова.

Временную отсрочку от вакцинации (на месяц) могут получить те, кто переболел любым инфекционным заболеванием. В случае, если человек болел коронавирусом, то медотвод предоставляется на полгода. Также Ежова предупредила жителей ХМАО о том, что наличие антител, как таковых, которые можно выявить, проводя платные анализы, не является основанием для получения медотвода. По словам эпидемиолога, единой системы определения уровня иммунного ответа от COVID-19 не выработано, поэтому вакцинация проводится вне зависимости от наличия антител.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО раскрыли долю непривитых от COVID среди пациентов больниц. По словам директора департамента здравоохранения округа, почти 88% находящихся в стационарах не проходили вакцинацию.