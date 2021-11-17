Текслер обсудил с главой Минобрнауки важный объект в Челябинске

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудили в Москве вопросы вузовского образования в регионе. В ходе встречи Текслер рассказал о проекте студенческого кампуса, который станет центром академической науки в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.
«Сегодня ведущие вузы Челябинской области (ЮУрГУ, ЧелГУ, МГТУ имени Носова и ЮУГМУ) образовали консорциум, который позволит им браться за более масштабные задачи. Укрепит этот тренд на синергию межвузовского сотрудничества строительство межуниверситетского кампуса», — сообщил Текслер.
Проект регионального кампуса предусматривает строительство объектов научной, образовательной, исследовательской и социальной инфраструктуры с созданием около 5 тысяч мест для размещения и проживания студентов, научно-педагогических работников и научных сотрудников. Кампус планируется разместить на площадках двух вузов — ЮУрГУ и ЧелГУ.
Текслер в рамках встречи сообщил министру, что в 2022 году регион значительно увеличил средства на развитие образования и науки. Предусмотрены гранты некоммерческим организациям на исследования и разработки. По итогам встречи чиновники договорились о визите Фалькова в Челябинскую область.
Ранее Текслер рассказал о строительстве студенческого кампуса на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Магнитогорске. В объект планируется вложить более 8 млрд рублей. Власти планируют построить кампус до 2024 года, но если будет помощь федерального центра, то объект сдадут быстрее.
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