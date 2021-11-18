В России вырастут пособия и социальные доплаты для 16 млн граждан

У 16 миллионов россиян вырастет размер выплат благодаря повышению минимального прожиточного минимума и МРОТ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
«В соответствии с решением Президента прожиточный минимум в целом по стране на душу населения в 2022 составит 12 654 рублей. <…> Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 млн граждан — это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности», — заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13793 рублей, для пенсионеров 10882 рублей, для детей 12274 рублей. МРОТ превысит показатель текущего года на 8,6% и будет установлен в размере 13890 рублей. Министр также отметил, что на повышение прожиточного минимума и МРОТ будет направлено порядка 30 миллиардов рублей из федерального бюджета.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения прожиточного минимума до 12 тысяч 654 рублей. Президент пообещал увеличение пенсий в 2022 году, которое превысит фактическую инфляцию.
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