18 ноября 2021

В России вырастут пособия и социальные доплаты для 16 млн граждан

© Служба новостей «URA.RU»
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На повышение прожиточного минимума и МРОТ направят около 30 млрд рублей из бюджета страны Фото:

У 16 миллионов россиян вырастет размер выплат благодаря повышению минимального прожиточного минимума и МРОТ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

«В соответствии с решением Президента прожиточный минимум в целом по стране на душу населения в 2022 составит 12 654 рублей. <…> Благодаря этому решению возрастут выплаты для 16 млн граждан — это получатели детских пособий, федеральных и региональных социальных доплат к пенсии, пособий по временной нетрудоспособности», — заявил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13793 рублей, для пенсионеров 10882 рублей, для детей 12274 рублей. МРОТ превысит показатель текущего года на 8,6% и будет установлен в размере 13890 рублей. Министр также отметил, что на повышение прожиточного минимума и МРОТ будет направлено порядка 30 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения прожиточного минимума до 12 тысяч 654 рублей. Президент пообещал увеличение пенсий в 2022 году, которое превысит фактическую инфляцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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