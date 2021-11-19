Врач объяснил, чем опасен COVID-19 для людей с больной печенью

Легкое течение коронавируса может быть смертельным для людей с больной печенью, сообщил Дмитрий Монахов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус может вызвать серьезные осложнения у пациентов с циррозом печени, сообщил хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов. Он уточнил, что больной может погибнуть от печеночной недостаточности, даже если COVID-19 протекает в легкой форме.

«Если пациент с циррозом печени заболел COVID и тяжесть дыхательной недостаточности не такая выраженная, то, как правило, это приводит к декомпенсации (нарушению работы, прим. URA.RU) функции печени. Пациент может погибнуть от печеночной недостаточности, несмотря на то, что тяжесть COVID может быть небольшой», — цитирует Дмитрия Монахова «Пятый канал».

Врач уточнил, что коронавирус обостряет многие хронические болезни. Цирроз печени, в частности, может быть осложнен развитием вирусной пневмонии и присоединением бактериальной микрофлоры.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU сообщил, что смертность от коронавируса в РФ превысит миллион человек к концу 2021 года. Таких показателей по количеству погибших не было за всю историю пандемий, уточнил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.