Врач объяснил, чем опасен COVID-19 для людей с больной печенью

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Легкое течение коронавируса может быть смертельным для людей с больной печенью, сообщил Дмитрий Монахов Фото:
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус может вызвать серьезные осложнения у пациентов с циррозом печени, сообщил хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов. Он уточнил, что больной может погибнуть от печеночной недостаточности, даже если COVID-19 протекает в легкой форме.

«Если пациент с циррозом печени заболел COVID и тяжесть дыхательной недостаточности не такая выраженная, то, как правило, это приводит к декомпенсации (нарушению работы, прим. URA.RU) функции печени. Пациент может погибнуть от печеночной недостаточности, несмотря на то, что тяжесть COVID может быть небольшой», — цитирует Дмитрия Монахова «Пятый канал».

Врач уточнил, что коронавирус обостряет многие хронические болезни. Цирроз печени, в частности, может быть осложнен развитием вирусной пневмонии и присоединением бактериальной микрофлоры.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в разговоре с URA.RU сообщил, что смертность от коронавируса в РФ превысит миллион человек к концу 2021 года. Таких показателей по количеству погибших не было за всю историю пандемий, уточнил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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© Служба новостей «URA.RU»
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