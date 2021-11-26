Гинцбург назвал способ повысить эффективность вакцины от COVID

Для усиления действия вакцины от коронавируса необходимо делать ее вместе с прививкой от гриппа. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
«Одновременное применение вакцин против гриппа и против коронавируса увеличивает эффективность препаратов. Они взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител», — сказал Гинцбург в разговоре с ТАСС.
Ранее врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что вакцинация от гриппа не отразится на количестве антител у переболевших коронавирусом. По словам заместителя директора Центра им. Гамалеи Дениса Логунова, одновременное применение прививок от гриппа и COVID-19 может привести к взаимной блокировке антител и снижению эффективности вакцин, пишет RT. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что главным распространителем COVID-19 являются непривитые граждане, сообщает агентство Nation News.
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