Гинцбург назвал способ повысить эффективность вакцины от COVID

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Пункт вакцинации в ТЦ «Воробьёвы горы». Курган, прививка, вакцинация, ковид, вакцина от коронавируса, прививка от covid19, ковид 19
Одновременное применение вакцин от коронавируса и гриппа усиливает их эффект, заявил Александр Гинцбург Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для усиления действия вакцины от коронавируса необходимо делать ее вместе с прививкой от гриппа. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Одновременное применение вакцин против гриппа и против коронавируса увеличивает эффективность препаратов. Они взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител», — сказал Гинцбург в разговоре с ТАСС.

Ранее врач-инфекционист Иван Коновалов заявил, что вакцинация от гриппа не отразится на количестве антител у переболевших коронавирусом. По словам заместителя директора Центра им. Гамалеи Дениса Логунова, одновременное применение прививок от гриппа и COVID-19 может привести к взаимной блокировке антител и снижению эффективности вакцин, пишет RT. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что главным распространителем COVID-19 являются непривитые граждане, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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