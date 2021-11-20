Инфекционист оценил влияние вакцины от гриппа на антитела к COVID

Вакцинация от гриппа не отразится на количестве антител у переболевших коронавирусом. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.
«Такой взаимосвязи нет. Иммунная система избирательно отвечает на антигены, которые попадают в организм или в виде возбудителя — активного вируса, или с вакцинным препаратом. Прививка от коронавирусной инфекции не помеха вакцинации против гриппа», — рассказал Коновалов в беседе с ТАСС.
Ранее главный инфекционист ФМБА России, доктор медицинских наук Владимир Никифоров заявлял, что этой зимой россияне чаще всего будут болеть ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Он напомнил, против гриппа есть вакцинация, и она бесплатная.
Подписывайтесь на URA.RU в