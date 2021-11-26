Экономист предупредила о потере части пенсий у россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, пенсионерка, старушка, старость, бабушка
В ряде случаев закон предусматривает взимание подоходного налога с пенсионных выплат Фото:

Пенсионные отчисления в негосударственный пенсионный фонд будут облагаться налогом в 13%. Федеральная налоговая служба расценивает такую пенсию как дополнительную. Об этом заявила пенсионный эксперт Натали Феофанова.

«Пенсию обложат налогом, только если отчисления в НПФ делает работодатель. В этом случае работник при выходе на пенсию сразу получит сумму с уже взятым налогом», — передает слова Феофановой «Царьград».

Уточняется, что в случае, если пенсионер сам перечисляет деньги в НПФ, то с него ничего взимать не будут. На пенсии от ПФР подоходный налог тоже не распространяется.

Ранее юрист Ирина Сивакова заявила, что прибавка к пенсии для работающих пенсионеров в 2022 году зависит от количества баллов, заработанных в 2021 году. Отмечается, что на данный момент стоимость одного пенсионного балла составляет около 100 рублей. С 1 января 2022 года эта сумма вырастет до 105 рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...