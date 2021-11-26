Экономист предупредила о потере части пенсий у россиян

В ряде случаев закон предусматривает взимание подоходного налога с пенсионных выплат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пенсионные отчисления в негосударственный пенсионный фонд будут облагаться налогом в 13%. Федеральная налоговая служба расценивает такую пенсию как дополнительную. Об этом заявила пенсионный эксперт Натали Феофанова.

«Пенсию обложат налогом, только если отчисления в НПФ делает работодатель. В этом случае работник при выходе на пенсию сразу получит сумму с уже взятым налогом», — передает слова Феофановой «Царьград».

Уточняется, что в случае, если пенсионер сам перечисляет деньги в НПФ, то с него ничего взимать не будут. На пенсии от ПФР подоходный налог тоже не распространяется.

Ранее юрист Ирина Сивакова заявила, что прибавка к пенсии для работающих пенсионеров в 2022 году зависит от количества баллов, заработанных в 2021 году. Отмечается, что на данный момент стоимость одного пенсионного балла составляет около 100 рублей. С 1 января 2022 года эта сумма вырастет до 105 рублей.