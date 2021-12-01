01 декабря 2021
30 ноября 2021

«Аэрофлот» отменил прямые рейсы из Сургута в курортные города

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
«Аэрофлот» сократил около 1,2 тысячи рейсов в зимнем расписании Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» отменил прямые рейсы из Сургута в Сочи и Симферополь до конца марта. Прямой рейс из крупнейшего города ХМАО также отменили и в Краснодар.

«Авиакомпания отменила почти половину своей масштабной программы прямых перелетов из городов России на черноморское побережье. Перевозчик должен был выполнять прямые рейсы по 22 маршрутам в Сочи, Симферополь и Краснодар», — рассказали «Известия».

Кроме того, авиакомпания отменила рейсы в Сочи, Симферополь и Краснодар еще из 12 городов, в том числе из Екатеринбурга и Тюмени. Рейсы должны были выполняться в рамках зимнего расписания.

Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» сократил рейсы на черноморское побережье, запланированные на зимний сезон, почти наполовину. В зимнем расписании сокращены свыше 640 рейсов в текущем году и чуть больше 530 рейсов — в 2022 году.

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Авиакомпания «Аэрофлот» отменил прямые рейсы из Сургута в Сочи и Симферополь до конца марта. Прямой рейс из крупнейшего города ХМАО также отменили и в Краснодар. «Авиакомпания отменила почти половину своей масштабной программы прямых перелетов из городов России на черноморское побережье. Перевозчик должен был выполнять прямые рейсы по 22 маршрутам в Сочи, Симферополь и Краснодар», — рассказали «Известия». Кроме того, авиакомпания отменила рейсы в Сочи, Симферополь и Краснодар еще из 12 городов, в том числе из Екатеринбурга и Тюмени. Рейсы должны были выполняться в рамках зимнего расписания. Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» сократил рейсы на черноморское побережье, запланированные на зимний сезон, почти наполовину. В зимнем расписании сокращены свыше 640 рейсов в текущем году и чуть больше 530 рейсов — в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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