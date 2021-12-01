«Аэрофлот» отменил прямые рейсы из Сургута в курортные города

Авиакомпания «Аэрофлот» отменил прямые рейсы из Сургута в Сочи и Симферополь до конца марта. Прямой рейс из крупнейшего города ХМАО также отменили и в Краснодар.
«Авиакомпания отменила почти половину своей масштабной программы прямых перелетов из городов России на черноморское побережье. Перевозчик должен был выполнять прямые рейсы по 22 маршрутам в Сочи, Симферополь и Краснодар», — рассказали «Известия».
Кроме того, авиакомпания отменила рейсы в Сочи, Симферополь и Краснодар еще из 12 городов, в том числе из Екатеринбурга и Тюмени. Рейсы должны были выполняться в рамках зимнего расписания.
Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» сократил рейсы на черноморское побережье, запланированные на зимний сезон, почти наполовину. В зимнем расписании сокращены свыше 640 рейсов в текущем году и чуть больше 530 рейсов — в 2022 году.
Авиакомпания «Аэрофлот» отменил прямые рейсы из Сургута в Сочи и Симферополь до конца марта. Прямой рейс из крупнейшего города ХМАО также отменили и в Краснодар. «Авиакомпания отменила почти половину своей масштабной программы прямых перелетов из городов России на черноморское побережье. Перевозчик должен был выполнять прямые рейсы по 22 маршрутам в Сочи, Симферополь и Краснодар», — рассказали «Известия». Кроме того, авиакомпания отменила рейсы в Сочи, Симферополь и Краснодар еще из 12 городов, в том числе из Екатеринбурга и Тюмени. Рейсы должны были выполняться в рамках зимнего расписания. Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» сократил рейсы на черноморское побережье, запланированные на зимний сезон, почти наполовину. В зимнем расписании сокращены свыше 640 рейсов в текущем году и чуть больше 530 рейсов — в 2022 году.