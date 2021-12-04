04 декабря 2021
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02 декабря 2021

Екатеринбуржец напал на фельдшера за отказ делать ПЦР-тест

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина скрутил фельдшера из-за того, что она случайно выбила из рук его телефон Фото:
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В Екатеринбурге мужчина вызвал скорую помощь и напал на сотрудницу из-за отказа делать ПЦР-тест его ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе скорой помощи.

«На вызов приехали молодая девушка и ее муж, оба фельдшеры, работают в одной бригаде. Когда медики зашли в квартиру, отец стал требовать, чтобы они сделали малышу ПЦР-тест», — рассказали в пресс-службе, передает E1.ru.

Фельдшер попыталась объяснить мужчине, что скорая помощь не занимается забором анализов и лабораторными исследованиями, но это лишь вызвало у него агрессию. «Отец ребенка стал себя вести агрессивно: стал вырывать из рук медика папку с документами, при этом снимал все на телефон», — добавили в пресс-службе.

Мужчина смог выхватить у фельдшера папку, но она в этот момент случайно задела его телефон, и он упал на диван. Это спровоцировало отца ребенка, после чего он начал кричать на девушку и скрутил ее. Врача спас ее муж, который пришел на помощь и освободил ее из рук мужчины, затем они быстро удалились.

«Я была очень напугана, у меня такого никогда не было, я боялась, что он продолжит что-то еще делать, ударит по голове», — рассказала о произошедшем пострадавшая. Фельдшер написала заявление в полицию и, невзирая на полученный стресс, продолжила свое дежурство.

Ранее URA.RU сообщало о нападении пьяных пациентов в больнице №5 в Челябинске. Нетрезвые граждане устроили драку с персоналом и испортили имущество медучреждения.

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В Екатеринбурге мужчина вызвал скорую помощь и напал на сотрудницу из-за отказа делать ПЦР-тест его ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе скорой помощи. «На вызов приехали молодая девушка и ее муж, оба фельдшеры, работают в одной бригаде. Когда медики зашли в квартиру, отец стал требовать, чтобы они сделали малышу ПЦР-тест», — рассказали в пресс-службе, передает E1.ru. Фельдшер попыталась объяснить мужчине, что скорая помощь не занимается забором анализов и лабораторными исследованиями, но это лишь вызвало у него агрессию. «Отец ребенка стал себя вести агрессивно: стал вырывать из рук медика папку с документами, при этом снимал все на телефон», — добавили в пресс-службе. Мужчина смог выхватить у фельдшера папку, но она в этот момент случайно задела его телефон, и он упал на диван. Это спровоцировало отца ребенка, после чего он начал кричать на девушку и скрутил ее. Врача спас ее муж, который пришел на помощь и освободил ее из рук мужчины, затем они быстро удалились. «Я была очень напугана, у меня такого никогда не было, я боялась, что он продолжит что-то еще делать, ударит по голове», — рассказала о произошедшем пострадавшая. Фельдшер написала заявление в полицию и, невзирая на полученный стресс, продолжила свое дежурство. Ранее URA.RU сообщало о нападении пьяных пациентов в больнице №5 в Челябинске. Нетрезвые граждане устроили драку с персоналом и испортили имущество медучреждения.
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