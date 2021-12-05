Власти предупредили о старении врачей в Пермском крае

Пермскому здравоохранению не хватает около тысячи врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае средний возраст большей части медиков приближается к пенсионному, а молодых кадров не хватает. Кроме того, врачей, фельдшеров и в медсестер в принципе недостаточно. Эти данные были озвучены на междисциплинарном медицинском конгрессе Приволжского федерального округа.

«В целом пермскому здравоохранению сегодня не хватает около 1 000 врачей по разным специальностям и более 1 500 средних медицинских работников, включая фельдшеров, в том числе для работы в службе скорой помощи. Каждый третий врач и каждый четвертый средний медицинский работник — старше 56 лет, и лишь 43% и 53% соответственно — сотрудники моложе 45 лет», — констатируют в министерстве здравоохранения региона.

По данным ведомства, обеспеченность врачами в Прикамье составляет 37,3 на 10 тыс. населения, что ниже средних показателей по России. Также меньше, чем в целом по стране в регионе медсестер — обеспеченность больниц и поликлиник средним медперсоналом составляет 78,3 на 10 тыс. населения.

Ранее URA.RU рассказывало, что медики, которые пойдут работать в отдаленные и небольшие населенные пункты Пермского края, в следующем году получат выплаты до двух млн рублей. В Перми медсестрам и фельдшерам власти компенсируют часть платы за аренду жилья. Депутаты законодательного собрания также ставили перед правительством задачу разработать дополнительные меры по повышению обеспеченности медиками. Губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что к проблемам в отрасли здравоохранения привели реформы прошлых лет.