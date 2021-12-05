05 декабря 2021
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Власти предупредили о старении врачей в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол главных врачей. Курган, врач, медицина, медик
Пермскому здравоохранению не хватает около тысячи врачей Фото:

В Пермском крае средний возраст большей части медиков приближается к пенсионному, а молодых кадров не хватает. Кроме того, врачей, фельдшеров и в медсестер в принципе недостаточно. Эти данные были озвучены на междисциплинарном медицинском конгрессе Приволжского федерального округа.

«В целом пермскому здравоохранению сегодня не хватает около 1 000 врачей по разным специальностям и более 1 500 средних медицинских работников, включая фельдшеров, в том числе для работы в службе скорой помощи. Каждый третий врач и каждый четвертый средний медицинский работник — старше 56 лет, и лишь 43% и 53% соответственно — сотрудники моложе 45 лет», — констатируют в министерстве здравоохранения региона.

По данным ведомства, обеспеченность врачами в Прикамье составляет 37,3 на 10 тыс. населения, что ниже средних показателей по России. Также меньше, чем в целом по стране в регионе медсестер — обеспеченность больниц и поликлиник средним медперсоналом составляет 78,3 на 10 тыс. населения.

Ранее URA.RU рассказывало, что медики, которые пойдут работать в отдаленные и небольшие населенные пункты Пермского края, в следующем году получат выплаты до двух млн рублей. В Перми медсестрам и фельдшерам власти компенсируют часть платы за аренду жилья. Депутаты законодательного собрания также ставили перед правительством задачу разработать дополнительные меры по повышению обеспеченности медиками. Губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что к проблемам в отрасли здравоохранения привели реформы прошлых лет.

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В Пермском крае средний возраст большей части медиков приближается к пенсионному, а молодых кадров не хватает. Кроме того, врачей, фельдшеров и в медсестер в принципе недостаточно. Эти данные были озвучены на междисциплинарном медицинском конгрессе Приволжского федерального округа. «В целом пермскому здравоохранению сегодня не хватает около 1 000 врачей по разным специальностям и более 1 500 средних медицинских работников, включая фельдшеров, в том числе для работы в службе скорой помощи. Каждый третий врач и каждый четвертый средний медицинский работник — старше 56 лет, и лишь 43% и 53% соответственно — сотрудники моложе 45 лет», — констатируют в министерстве здравоохранения региона. По данным ведомства, обеспеченность врачами в Прикамье составляет 37,3 на 10 тыс. населения, что ниже средних показателей по России. Также меньше, чем в целом по стране в регионе медсестер — обеспеченность больниц и поликлиник средним медперсоналом составляет 78,3 на 10 тыс. населения. Ранее URA.RU рассказывало, что медики, которые пойдут работать в отдаленные и небольшие населенные пункты Пермского края, в следующем году получат выплаты до двух млн рублей. В Перми медсестрам и фельдшерам власти компенсируют часть платы за аренду жилья. Депутаты законодательного собрания также ставили перед правительством задачу разработать дополнительные меры по повышению обеспеченности медиками. Губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что к проблемам в отрасли здравоохранения привели реформы прошлых лет.
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