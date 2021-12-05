05 декабря 2021
04 декабря 2021
03 декабря 2021

В свердловской поликлинике скончался мужчина. «Просто упал и умер»

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, скорая помощь, фельдшер, машина скорой помощи, вызов врача, ковид 19
Причина смерти мужчины устанавливается Фото:

В первой поликлинике Серова (Свердловская область) скончался мужчина. Причина смерти пока остается неизвестной. Информация об этом появилась на портале «Глобус». Заместитель главного врача по медицинской части подтвердил URA.RU факт смерти.

«Скоропостижно скончался мужчина. Просто упал и умер. Причина смерти станет известна только после патологоанатомического вскрытия. К сожалению, человек смертен. Мы приносим соболезнования родным и близким», — прокомментировал замглавврача Андрей Ильясов.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени началась проверка больницы, врачи которой отказались прооперировать умирающего мужчину, предложив дождаться очереди на плановое хирургическое вмешательство. 44-летнего жителя Тюмени отказались госпитализировать в Областную клиническую больницу № 2, несмотря на сильнейшие боли из-за последней стадии тяжелого заболевания.

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В первой поликлинике Серова (Свердловская область) скончался мужчина. Причина смерти пока остается неизвестной. Информация об этом появилась на портале «Глобус». Заместитель главного врача по медицинской части подтвердил URA.RU факт смерти. «Скоропостижно скончался мужчина. Просто упал и умер. Причина смерти станет известна только после патологоанатомического вскрытия. К сожалению, человек смертен. Мы приносим соболезнования родным и близким», — прокомментировал замглавврача Андрей Ильясов. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени началась проверка больницы, врачи которой отказались прооперировать умирающего мужчину, предложив дождаться очереди на плановое хирургическое вмешательство. 44-летнего жителя Тюмени отказались госпитализировать в Областную клиническую больницу № 2, несмотря на сильнейшие боли из-за последней стадии тяжелого заболевания.
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