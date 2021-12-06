Олимпийский чемпион: «США — раковая опухоль Земли»

07 декабря 2021 в 02:29 Размер текста - 17 +

Благодаря отсутствию государственных лиц США на играх, мероприятие пройдет спокойно, надеется Тихонов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отказ Соединенных Штатов от посещения Олимпийских игр в Пекине — это «праздник» для всего мира. Так на данное событие отреагировал четырехкратный олимпийский чемпион биатлонист Александр Тихонов. Он назвал США «раковой опухолью Земли» и обвинил страну во множестве бед и кровопролитий. «Дипломатический бойкот Игр американцами — это праздник для всего остального мира. США — это самое больное место на всей земле, ее раковая опухоль. Посмотрите, сколько от них крови и бед», — сообщил Тихонов РИА «Новости». Спортсмен выразил надежду, что вследствие данного события Игры пройдут без скандалов. Помимо этого Тихонов заявил, что за США могут последовать и другие страны, включая Японию. По его мнению, после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Япония совершает ошибку, вставая на сторону Соединенных штатов. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США бойкотируют Олимпиаду в Китае, на которую приедет Путин. Америка предоставляет своим союзникам право самим решать, как поступать в этой ситуации. Однако, несмотря на бойкот, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде в КНР. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отказ Соединенных Штатов от посещения Олимпийских игр в Пекине — это «праздник» для всего мира. Так на данное событие отреагировал четырехкратный олимпийский чемпион биатлонист Александр Тихонов. Он назвал США «раковой опухолью Земли» и обвинил страну во множестве бед и кровопролитий. «Дипломатический бойкот Игр американцами — это праздник для всего остального мира. США — это самое больное место на всей земле, ее раковая опухоль. Посмотрите, сколько от них крови и бед», — сообщил Тихонов РИА «Новости». Спортсмен выразил надежду, что вследствие данного события Игры пройдут без скандалов. Помимо этого Тихонов заявил, что за США могут последовать и другие страны, включая Японию. По его мнению, после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки Япония совершает ошибку, вставая на сторону Соединенных штатов. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США бойкотируют Олимпиаду в Китае, на которую приедет Путин. Америка предоставляет своим союзникам право самим решать, как поступать в этой ситуации. Однако, несмотря на бойкот, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде в КНР.