07 декабря 2021
06 декабря 2021

Врач из ХМАО заявил, что коронавирус опаснее ВИЧ

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Врач из Ханты-Мансийска заявил, что коронавирус опаснее ВИЧ Фото:
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус опаснее вируса иммунодефицита человека из-за быстрого и сложно предсказуемого распространения, а также из-за сложностей в лечении тяжелобольных пациентов. Об этом заявил замруководителя ОКБ Ханты-Мансийска Денис Никитин во время онлайн-эфира.

«Коронавирус более опасен, чем ВИЧ. На сегодняшний день летальность от ВИЧ в значительной степени контролируется. Если пациенты проходят терапию, то они могут жить десятилетиями. С коронавирусом же все достаточно сложно и мало предсказуемо на сегодняшний день», — сказал Никитин.

Он добавил, что на низкие темпы распространения ВИЧ влияет масса защитных мероприятий, которые проходят уже долгие годы. «Вероятность распространения ВИЧ не большая. А ковидный пациент может заразить десятки и сотни других людей, которые находятся вокруг него», — заключил врач.

Ранее URA.RU писало, что Никитин подписал письмо антипрививочникам в числе руководителей крупнейших ковидных центров в РФ. Он также предложил продемонстрировать противникам вакцинации морг с больными, умершими от коронавируса.

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Коронавирус опаснее вируса иммунодефицита человека из-за быстрого и сложно предсказуемого распространения, а также из-за сложностей в лечении тяжелобольных пациентов. Об этом заявил замруководителя ОКБ Ханты-Мансийска Денис Никитин во время онлайн-эфира. «Коронавирус более опасен, чем ВИЧ. На сегодняшний день летальность от ВИЧ в значительной степени контролируется. Если пациенты проходят терапию, то они могут жить десятилетиями. С коронавирусом же все достаточно сложно и мало предсказуемо на сегодняшний день», — сказал Никитин. Он добавил, что на низкие темпы распространения ВИЧ влияет масса защитных мероприятий, которые проходят уже долгие годы. «Вероятность распространения ВИЧ не большая. А ковидный пациент может заразить десятки и сотни других людей, которые находятся вокруг него», — заключил врач. Ранее URA.RU писало, что Никитин подписал письмо антипрививочникам в числе руководителей крупнейших ковидных центров в РФ. Он также предложил продемонстрировать противникам вакцинации морг с больными, умершими от коронавируса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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