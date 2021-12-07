Врач из ХМАО заявил, что коронавирус опаснее ВИЧ

Коронавирус опаснее вируса иммунодефицита человека из-за быстрого и сложно предсказуемого распространения, а также из-за сложностей в лечении тяжелобольных пациентов. Об этом заявил замруководителя ОКБ Ханты-Мансийска Денис Никитин во время онлайн-эфира.
«Коронавирус более опасен, чем ВИЧ. На сегодняшний день летальность от ВИЧ в значительной степени контролируется. Если пациенты проходят терапию, то они могут жить десятилетиями. С коронавирусом же все достаточно сложно и мало предсказуемо на сегодняшний день», — сказал Никитин.
Он добавил, что на низкие темпы распространения ВИЧ влияет масса защитных мероприятий, которые проходят уже долгие годы. «Вероятность распространения ВИЧ не большая. А ковидный пациент может заразить десятки и сотни других людей, которые находятся вокруг него», — заключил врач.
Ранее URA.RU писало, что Никитин подписал письмо антипрививочникам в числе руководителей крупнейших ковидных центров в РФ. Он также предложил продемонстрировать противникам вакцинации морг с больными, умершими от коронавируса.
Коронавирус опаснее вируса иммунодефицита человека из-за быстрого и сложно предсказуемого распространения, а также из-за сложностей в лечении тяжелобольных пациентов. Об этом заявил замруководителя ОКБ Ханты-Мансийска Денис Никитин во время онлайн-эфира. «Коронавирус более опасен, чем ВИЧ. На сегодняшний день летальность от ВИЧ в значительной степени контролируется. Если пациенты проходят терапию, то они могут жить десятилетиями. С коронавирусом же все достаточно сложно и мало предсказуемо на сегодняшний день», — сказал Никитин. Он добавил, что на низкие темпы распространения ВИЧ влияет масса защитных мероприятий, которые проходят уже долгие годы. «Вероятность распространения ВИЧ не большая. А ковидный пациент может заразить десятки и сотни других людей, которые находятся вокруг него», — заключил врач. Ранее URA.RU писало, что Никитин подписал письмо антипрививочникам в числе руководителей крупнейших ковидных центров в РФ. Он также предложил продемонстрировать противникам вакцинации морг с больными, умершими от коронавируса.