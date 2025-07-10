В Ханты-Мансийске задержан мотоциклист, который обвинил сотрудников ГАИ якобы в том, что они его сбили, при этом позволял себе оскорбительные высказывания в адрес силовиков. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа».
«Правонарушителя полицейские навестили по месту жительства. Во время опроса юноша признался, что не остановился по требованию инспекторов ДПС из-за отсутствия у него водительского удостоверения. Скрываясь от преследования в лесу, он бросил свой питбайк, побежал сквозь бурелом, споткнулся и упал, повредив ногу. Уже после оказания медицинской помощи он доставил мотоцикл домой», — сообщается в telegram-канале ведомства.
После этого югорчанин написал пост в соцсетях и обвинил сотрудников ГАИ в том, что они якобы совершили на него наезд. Молодой человек привлечен к административной ответственности. Его мотоцикл изъят и помещен на штрафстоянку. Силовики также проверят югорчанина на предмет публичного оскорбления в сети сотрудников ГАИ.
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