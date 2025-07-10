10 июля 2025

В ХМАО мотоциклист пытался сбежать от ГАИ через лес и оклеветал силовиков. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мотоциклисту из Ханты-Мансийска грозит ответственность за оскорбление полицейских
Мотоциклисту из Ханты-Мансийска грозит ответственность за оскорбление полицейских Фото:

В Ханты-Мансийске задержан мотоциклист, который обвинил сотрудников ГАИ якобы в том, что они его сбили, при этом позволял себе оскорбительные высказывания в адрес силовиков. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа».

«Правонарушителя полицейские навестили по месту жительства. Во время опроса юноша признался, что не остановился по требованию инспекторов ДПС из-за отсутствия у него водительского удостоверения. Скрываясь от преследования в лесу, он бросил свой питбайк, побежал сквозь бурелом, споткнулся и упал, повредив ногу. Уже после оказания медицинской помощи он доставил мотоцикл домой», — сообщается в telegram-канале ведомства.

После этого югорчанин написал пост в соцсетях и обвинил сотрудников ГАИ в том, что они якобы совершили на него наезд. Молодой человек привлечен к административной ответственности. Его мотоцикл изъят и помещен на штрафстоянку. Силовики также проверят югорчанина на предмет публичного оскорбления в сети сотрудников ГАИ.

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В Ханты-Мансийске задержан мотоциклист, который обвинил сотрудников ГАИ якобы в том, что они его сбили, при этом позволял себе оскорбительные высказывания в адрес силовиков. Об этом сообщает telegram-канал «МВД Медиа». «Правонарушителя полицейские навестили по месту жительства. Во время опроса юноша признался, что не остановился по требованию инспекторов ДПС из-за отсутствия у него водительского удостоверения. Скрываясь от преследования в лесу, он бросил свой питбайк, побежал сквозь бурелом, споткнулся и упал, повредив ногу. Уже после оказания медицинской помощи он доставил мотоцикл домой», — сообщается в telegram-канале ведомства. После этого югорчанин написал пост в соцсетях и обвинил сотрудников ГАИ в том, что они якобы совершили на него наезд. Молодой человек привлечен к административной ответственности. Его мотоцикл изъят и помещен на штрафстоянку. Силовики также проверят югорчанина на предмет публичного оскорбления в сети сотрудников ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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