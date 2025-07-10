В аэропорту Сургута уничтожили полтонны опасных продуктов

Управление Россельхознадзора за шесть месяцев уничтожило более 730 килограммов опасных продуктов в аэропорту Сургута. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Граждане, прибывшие из Республик Таджикистан и Узбекистан вопреки действующим ограничениям, провозили в багаже и ручной клади более 730 кг подкарантинной продукции (сухофрукты, фрукты, орехи, рис, зернобобовые, овощи, ягоды)», — сообщается на сайте. К ввозу на территорию РФ не были допущены 162 партии растительной продукции.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута сожгли партию черешни и абрикосов из Таджикистана. Сотрудники Управления Россельхознадзора уничтожили почти 150 килограммов подкарантинной продукции.
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