10 июля 2025

В аэропорту Сургута уничтожили полтонны опасных продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Россельхознадзор за полгода выявил полтонны опасных продуктов в аэропорту Сургута
Россельхознадзор за полгода выявил полтонны опасных продуктов в аэропорту Сургута Фото:

Управление Россельхознадзора за шесть месяцев уничтожило более 730 килограммов опасных продуктов в аэропорту Сургута. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Граждане, прибывшие из Республик Таджикистан и Узбекистан вопреки действующим ограничениям, провозили в багаже и ручной клади более 730 кг подкарантинной продукции (сухофрукты, фрукты, орехи, рис, зернобобовые, овощи, ягоды)», — сообщается на сайте. К ввозу на территорию РФ не были допущены 162 партии растительной продукции.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута сожгли партию черешни и абрикосов из Таджикистана. Сотрудники Управления Россельхознадзора уничтожили почти 150 килограммов подкарантинной продукции.

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Управление Россельхознадзора за шесть месяцев уничтожило более 730 килограммов опасных продуктов в аэропорту Сургута. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Граждане, прибывшие из Республик Таджикистан и Узбекистан вопреки действующим ограничениям, провозили в багаже и ручной клади более 730 кг подкарантинной продукции (сухофрукты, фрукты, орехи, рис, зернобобовые, овощи, ягоды)», — сообщается на сайте. К ввозу на территорию РФ не были допущены 162 партии растительной продукции. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Сургута сожгли партию черешни и абрикосов из Таджикистана. Сотрудники Управления Россельхознадзора уничтожили почти 150 килограммов подкарантинной продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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