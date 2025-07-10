Роструд назвал главные причины травм на работе в ХМАО

В первом полугодии 2025 года югорчане чаще всего получали производственные травмы из-за падения с высоты, дорожно-транспортных происшествий и ударов отлетающими деталями машин. Такие данные озвучил заместитель руководителя Государственной инспекции труда ХМАО Андрей Ульянов на пресс-конференции в официальной группе правительства Югры во «ВКонтакте».
«Основными видами несчастных случаев на производстве в первом полугодии 2025 года стали падения с высоты — 21 случай, ДТП — 18 и травмы от ударов отлетающими деталями машин — 15 случаев. Причинами происшествий были нарушения правил дорожного движения, плохая организация работ и административный контроль, отказ от использования средств индивидуальной защиты и беспечное отношение работников к своему здоровью», — сообщил Ульянов.
Он отметил, что с января по июль в округе было расследовано 59 производственных инцидентов. Из них 12 закончились смертельным исходом, 47 — тяжелыми травмами. Больше всего происшествий зарегистрировано в нефтегазовой отрасли и сфере нефтегазовых услуг — 32 случая, на втором месте — строительство (11), далее — транспорт (8), по одному случаю — в торговле и здравоохранении. Всего в прокуратуру и следственные органы направлено 109 материалов по результатам расследований.
Ранее URA.RU писало, что нефтяные компании ХМАО оказались на первом месте по числу несчастных случаев на производстве. В добывающих организациях и на предприятиях, оказывающих сервисные услуги нефтяникам, в 2024 году зарегистрировано 47 происшествий.
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