10 июля 2025

Власти ХМАО запретят мигрантам работать оленеводами и курьерами

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре хотят запретить мигрантам работать курьерами
В Югре хотят запретить мигрантам работать курьерами Фото:

Власти ХМАО намерены в 2026 году запретить мигрантам работать оленеводами, охотниками, рыболовами и сборщиками лесных ресурсов, а также курьерами. Проект постановления размещен на сайте окружного правительства.

«Установление запрета способствует достижению целей принятия проекта: сохранению баланса трудовых ресурсов в регионе; содействию трудоустройства российских граждан; повышению уровня благосостояния граждан за счет улучшения условий труда и увеличения заработной платы; позволяют минимизировать риски причинения вреда жизни и здоровью граждан, так как устанавливаются на опережение негативных событий, не зависимо от того были прецеденты ранее или нет», — указано в пояснительной записке к документу. В списке разведение оленей; охота, отлов и отстрел диких животных; сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов; традиционное рыболовство и деятельность курьеров.

Запреты потенциально коснутся 174 субъектов предпринимательской деятельности. Дептруда предлагает заменить мигрантов местным населением, состоящим на учете в службе занятости, а также привлекать иностранцев, на которых не распространяются запреты: с разрешением на временное проживание или видом на жительство РФ, а также граждан стран-участниц Договора о Евразийском экономическом союзе (Армении, Белоруссии, Киргизия, Казахстан). Также предлагается привлекать квалифицированных специалистов.

Вопросы миграционной политики в ХМАО ранее поднимались на федеральном уровне: член СПЧ Кирилл Кабанов заявлял о необходимости ее пересмотра из-за изменений в этническом составе населения и оттока местных жителей. Он отмечал, что недостаточное внимание к демографическому балансу может привести к формированию этнических анклавов и снижению контроля федерального центра над регионом.

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Власти ХМАО намерены в 2026 году запретить мигрантам работать оленеводами, охотниками, рыболовами и сборщиками лесных ресурсов, а также курьерами. Проект постановления размещен на сайте окружного правительства. «Установление запрета способствует достижению целей принятия проекта: сохранению баланса трудовых ресурсов в регионе; содействию трудоустройства российских граждан; повышению уровня благосостояния граждан за счет улучшения условий труда и увеличения заработной платы; позволяют минимизировать риски причинения вреда жизни и здоровью граждан, так как устанавливаются на опережение негативных событий, не зависимо от того были прецеденты ранее или нет», — указано в пояснительной записке к документу. В списке разведение оленей; охота, отлов и отстрел диких животных; сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов; традиционное рыболовство и деятельность курьеров. Запреты потенциально коснутся 174 субъектов предпринимательской деятельности. Дептруда предлагает заменить мигрантов местным населением, состоящим на учете в службе занятости, а также привлекать иностранцев, на которых не распространяются запреты: с разрешением на временное проживание или видом на жительство РФ, а также граждан стран-участниц Договора о Евразийском экономическом союзе (Армении, Белоруссии, Киргизия, Казахстан). Также предлагается привлекать квалифицированных специалистов. Вопросы миграционной политики в ХМАО ранее поднимались на федеральном уровне: член СПЧ Кирилл Кабанов заявлял о необходимости ее пересмотра из-за изменений в этническом составе населения и оттока местных жителей. Он отмечал, что недостаточное внимание к демографическому балансу может привести к формированию этнических анклавов и снижению контроля федерального центра над регионом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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