Суд приговорил студента из Сургута к одному году лишения свободы условно за то, что он оформил на себя липовую компанию. Парень открыл на себя счета и передал знакомому доступ к ним, говорится в документах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.
«Суд постановил признать студента виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. По материалам дела, на подсудимого были оформлены юридическое лицо и электронная подпись, позволяющая действовать от имени компании. Он сбыл ее лицу, фактически производящему операции по банковским счетам, то есть в полном объеме выполнил объективную сторону преступления», — говорится в приговоре.
Как выяснилось, студент по просьбе знакомого зарегистрировал на себя организацию с названием «ЮГРА-КОМПЛЕКС». Затем открыл счета в нескольких банках и получил к ним доступ через интернет-банкинг. Все логины и пароли он переслал через мессенджер. Сам он утверждает, что никакой деятельностью фирмы не занимался и не знал, чем она занимается.
Студенту удалось избежать крупного штрафа — санкция статьи предусматривает сумму от 100 тысяч рублей. Однако суд отказался от этого наказания из-за бедности молодого человека: доход подсудимого составлял чуть более восьми тысяч рублей стипендии, а жил он в общежитии. Судья посчитал, что штраф существенно скажется на уровне жизни парня.
В настоящее время фирма исключена из списка юридических лиц. Все операции по счетам фиктивной компании приостановлены.
Ранее URA.RU писало, что житель Сургута покупал у земляков паспорта и регистрировал на них фиктивные фирмы. Таким образом открыл пять компаний.
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