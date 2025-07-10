Загородная церемония и три платья: сколько стоит сыграть шикарную свадьбу в ХМАО

Свадьба на 50 человек в Югре в 2025 году обойдется влюбленным более миллиона рублей. А масштабное торжество может выйти за рамки 2,5 миллионов. Тренды и цены URA.RU обсудило со свадебным организатором Евгенией Аглотковой.
«Чтобы сыграть достойную свадьбу на 50 гостей, потребуется где-то 1,2 миллиона рублей. Это минимальная сумма — в этом сезоне меньше еще не получалось. На шикарную свадьбу уже уйдет около 2,5 — 3 миллионов рублей, в эту стоимость войдет и невероятная выездная регистрация загородом и красивая локация для проведения банкета. Все зависит от вкусов и желаний молодоженов», — пояснила Аглоткова.
Организатор свадеб объяснила, что ресторан на 50 гостей обойдется минимум в 300 тысяч рублей, а выездная регистрация — в 120 тысяч. Свадебное платье можно приобрести от 45 тысяч рублей, при этом современные невесты выбирают себе на свадьбу два или даже три образа. «С женихами попроще — можно найти костюм до 30 тысяч рублей», — добавила эксперт.
Макияж и прическа обойдется в 10 тысяч рублей, а вот букет менее чем за 12 тысяч рублей найти очень сложно. Цена за декор зала в этом году начинается от 150 тысяч рублей, а за фотографа и видеографа придется отдать около 140 тысяч рублей. «Ведущий банкета и диджей — от 65 тысяч рублей, свадебный торт — 30 тысяч рублей», — рассказала организатор.
Впрочем итоговая цена зависит от предпочтений молодоженов. Например, камерные и более скромные церемонии могут выходить и в 300-400 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорские невесты нашли способ сэкономить на покупке платьев. По словам свадебного организатора Дарьи Окиной, тогда в регионе набирал популярность тренд на пошив нарядов вместо готовых из салона.
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