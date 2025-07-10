Бывшая компания Хотина из ХМАО отсудила у московских заказчиков миллиарды рублей за поставку нефти

Компания «Каюм Нефть» из города Нягань (ХМАО), ранее входившая в нефтяной холдинг «Русь-Ойл» осужденного за растрату бизнесмена Алексея Хотина, взыскала более 2,3 млрд рублей с московской фирмы «Киренск-Нефть». Основанием для иска стала неоплаченная поставка нефти.
«В Арбитражный суд г. Москвы обратилось АО „Каюм Нефть“ с иском к ООО „Киренск-Нефть“ о взыскании 2,3 млрд рублей по договору поставки углеводородного сырья. Суд постановил взыскать с ООО „Киренск-Нефть“ 2 316 977 913 рублей 26 копеек, включая 1 257 177 381 рубль долга и 1 059 800 532 рубля неустойки с дальнейшим начислением за каждый день просрочки», — говорится в решении суда.
Из материалов дела следует, что компании заключили контракт на поставку нефти, однако покупатель не оплатил товар, поставленный летом 2022 года. Всего «Каюм Нефть» отгрузила порядка 40 тысяч тонн нефти на общую сумму более 1,25 млрд рублей. Истец предоставил документы, подтверждающие поставку, а ответчик не подтвердил оплату и не направил в суд отзыв.
Агентство URA.RU направило запросы в обе компании. На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что генерального директора компании «Каюм Нефть» обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,8 млрд рублей. Следственный комитет завершил расследование, а прокуратура Югры утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.
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