Челябинский рыбак выловил гигантскую щуку в Сибири

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Вес пойманной щуки составлял около 12 кг
Вес пойманной щуки составлял около 12 кг Фото:

Житель города Кусы Челябинской области Андрей Глинин стал обладателем рекордного улова, поймав щуку весом 12 килограммов на реке Обь в Нижневартовске. Об этом сообщили организаторы фотоконкурса «Лови удачу вместе с „районкой“».

«Вот такой знатный улов попался новому участнику нашего фотоконкурса „Лови удачу вместе с „районкой“ Андрею Глинину. Щуку весом 12 килограммов он поймал на реке Обь, когда ездил к брату в Нижневартовск“, — рассказала газета „Жизнь района“, организовавшая конкурс.

Улов Андрея стал одним из самых впечатляющих среди всех заявок, поступивших на конкурс. Ранее жительница Кусы выловила карпа внушительных размеров. Масса пойманной рыбы превысила 9 килограммов.

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Житель города Кусы Челябинской области Андрей Глинин стал обладателем рекордного улова, поймав щуку весом 12 килограммов на реке Обь в Нижневартовске. Об этом сообщили организаторы фотоконкурса «Лови удачу вместе с „районкой“». «Вот такой знатный улов попался новому участнику нашего фотоконкурса „Лови удачу вместе с „районкой“ Андрею Глинину. Щуку весом 12 килограммов он поймал на реке Обь, когда ездил к брату в Нижневартовск“, — рассказала газета „Жизнь района“, организовавшая конкурс. Улов Андрея стал одним из самых впечатляющих среди всех заявок, поступивших на конкурс. Ранее жительница Кусы выловила карпа внушительных размеров. Масса пойманной рыбы превысила 9 килограммов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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