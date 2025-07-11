Челябинский рыбак выловил гигантскую щуку в Сибири

Житель города Кусы Челябинской области Андрей Глинин стал обладателем рекордного улова, поймав щуку весом 12 килограммов на реке Обь в Нижневартовске. Об этом сообщили организаторы фотоконкурса «Лови удачу вместе с „районкой“».
«Вот такой знатный улов попался новому участнику нашего фотоконкурса „Лови удачу вместе с „районкой“ Андрею Глинину. Щуку весом 12 килограммов он поймал на реке Обь, когда ездил к брату в Нижневартовск“, — рассказала газета „Жизнь района“, организовавшая конкурс.
Улов Андрея стал одним из самых впечатляющих среди всех заявок, поступивших на конкурс. Ранее жительница Кусы выловила карпа внушительных размеров. Масса пойманной рыбы превысила 9 килограммов.
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