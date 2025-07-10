Силовики заинтересовались подрядной организацией, занимающейся прокладкой сетей в рамках возведения мегапроекта властей ХМАО — Инновационного научно-технологического центра в Сургуте. Источники URA.RU сообщают, что ФСБ изучают муниципальные контракты с АО «Механизатор».
«ФСБ потребовала от главы города Максима Слепова предоставить информацию по контрактам с „Механизатором“. Интересуют и контракты по сетям теплоснабжения, и по водоотведению, а также законность получения авансовых платежей», — уточнил собеседник.
АО «Механизатор» — один из основных подрядчиков сургутского ИНТЦ, компания выиграла конкурсы в 2022 году. Стоимость ряда контрактов достигала 410 миллионов рублей. В 2024 году появилась информации об отставании от графика. «Администрация экс-мэра Андрея Филатова поясняла, что задержки связаны с судебными спорами и дефицитом рабочих. Стройка возобновилась летом 2024 года, в мэрии пообещали завершить работы до конца 2025-го. Однако активность на объекте низкая», — пояснил инсайдер.
В мэрии сообщили, что не владеют информацией и посоветовали обратиться в силовые структуры. Дозвониться в пресс-службу РУФСБ по Тюменской области не удалось.
Ранее в Сургуте уже возникали проблемы с выполнением крупных муниципальных контрактов: ремонт аварийного здания мэрии на улице Маяковского также сопровождается отставанием от графика и претензионной работой с подрядчиком. Завершение этих работ неоднократно переносилось, а в настоящее время администрация города готовит документы для проверки достоверности сметной стоимости ремонта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!