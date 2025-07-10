10 июля 2025

Силовики заинтересовались подрядчиком на мегапроекте властей ХМАО в Сургуте. Инсайд

ФСБ изучает контракты с подрядчиком ИНТЦ Сургута АО «Механизатор»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ изучает контракты компании, которая занимается проведением сетей к ИНТЦ Сургута
ФСБ изучает контракты компании, которая занимается проведением сетей к ИНТЦ Сургута Фото:

Силовики заинтересовались подрядной организацией, занимающейся прокладкой сетей в рамках возведения мегапроекта властей ХМАО — Инновационного научно-технологического центра в Сургуте. Источники URA.RU сообщают, что ФСБ изучают муниципальные контракты с АО «Механизатор».

«ФСБ потребовала от главы города Максима Слепова предоставить информацию по контрактам с „Механизатором“. Интересуют и контракты по сетям теплоснабжения, и по водоотведению, а также законность получения авансовых платежей», — уточнил собеседник.

АО «Механизатор» — один из основных подрядчиков сургутского ИНТЦ, компания выиграла конкурсы в 2022 году. Стоимость ряда контрактов достигала 410 миллионов рублей. В 2024 году появилась информации об отставании от графика. «Администрация экс-мэра Андрея Филатова поясняла, что задержки связаны с судебными спорами и дефицитом рабочих. Стройка возобновилась летом 2024 года, в мэрии пообещали завершить работы до конца 2025-го. Однако активность на объекте низкая», — пояснил инсайдер.

В мэрии сообщили, что не владеют информацией и посоветовали обратиться в силовые структуры. Дозвониться в пресс-службу РУФСБ по Тюменской области не удалось.

Ранее в Сургуте уже возникали проблемы с выполнением крупных муниципальных контрактов: ремонт аварийного здания мэрии на улице Маяковского также сопровождается отставанием от графика и претензионной работой с подрядчиком. Завершение этих работ неоднократно переносилось, а в настоящее время администрация города готовит документы для проверки достоверности сметной стоимости ремонта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики заинтересовались подрядной организацией, занимающейся прокладкой сетей в рамках возведения мегапроекта властей ХМАО — Инновационного научно-технологического центра в Сургуте. Источники URA.RU сообщают, что ФСБ изучают муниципальные контракты с АО «Механизатор». «ФСБ потребовала от главы города Максима Слепова предоставить информацию по контрактам с „Механизатором“. Интересуют и контракты по сетям теплоснабжения, и по водоотведению, а также законность получения авансовых платежей», — уточнил собеседник. АО «Механизатор» — один из основных подрядчиков сургутского ИНТЦ, компания выиграла конкурсы в 2022 году. Стоимость ряда контрактов достигала 410 миллионов рублей. В 2024 году появилась информации об отставании от графика. «Администрация экс-мэра Андрея Филатова поясняла, что задержки связаны с судебными спорами и дефицитом рабочих. Стройка возобновилась летом 2024 года, в мэрии пообещали завершить работы до конца 2025-го. Однако активность на объекте низкая», — пояснил инсайдер. В мэрии сообщили, что не владеют информацией и посоветовали обратиться в силовые структуры. Дозвониться в пресс-службу РУФСБ по Тюменской области не удалось. Ранее в Сургуте уже возникали проблемы с выполнением крупных муниципальных контрактов: ремонт аварийного здания мэрии на улице Маяковского также сопровождается отставанием от графика и претензионной работой с подрядчиком. Завершение этих работ неоднократно переносилось, а в настоящее время администрация города готовит документы для проверки достоверности сметной стоимости ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...