10 июля 2025

Жара, дожди и грозы будут в ХМАО до конца недели

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО ожидаются грозы и жара до +28 градусов
В ХМАО ожидаются грозы и жара до +28 градусов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу 11 июля, а также в предстоящие выходные ожидается теплая, но пасмурная погода с дождями и грозами. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, столбики термометров местами поднимутся до +28 градусов.

«В ХМАО 11 июля температура воздуха днем составит от +15 до +26 градусов. По востоку региону будет +26. Ожидается кратковременный дождь и гроза», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В регионе будет дуть северо-западный ветер скоростью 8-13 метров в секунду.

На выходных, 12 и 13 июля, ночью температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, днем в большинстве районов воздух прогреется до +18 градусов. На востоке округа синоптики прогнозируют жару — до +28 градусов. Как отмечают метеорологи, осадки сохранятся на протяжении всех выходных — ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер останется северо-западным с порывами до 13 метров в секунду. 

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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу 11 июля, а также в предстоящие выходные ожидается теплая, но пасмурная погода с дождями и грозами. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, столбики термометров местами поднимутся до +28 градусов. «В ХМАО 11 июля температура воздуха днем составит от +15 до +26 градусов. По востоку региону будет +26. Ожидается кратковременный дождь и гроза», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В регионе будет дуть северо-западный ветер скоростью 8-13 метров в секунду. На выходных, 12 и 13 июля, ночью температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, днем в большинстве районов воздух прогреется до +18 градусов. На востоке округа синоптики прогнозируют жару — до +28 градусов. Как отмечают метеорологи, осадки сохранятся на протяжении всех выходных — ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер останется северо-западным с порывами до 13 метров в секунду. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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