Жара, дожди и грозы будут в ХМАО до конца недели

В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу 11 июля, а также в предстоящие выходные ожидается теплая, но пасмурная погода с дождями и грозами. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, столбики термометров местами поднимутся до +28 градусов.
«В ХМАО 11 июля температура воздуха днем составит от +15 до +26 градусов. По востоку региону будет +26. Ожидается кратковременный дождь и гроза», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. В регионе будет дуть северо-западный ветер скоростью 8-13 метров в секунду.
На выходных, 12 и 13 июля, ночью температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, днем в большинстве районов воздух прогреется до +18 градусов. На востоке округа синоптики прогнозируют жару — до +28 градусов. Как отмечают метеорологи, осадки сохранятся на протяжении всех выходных — ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер останется северо-западным с порывами до 13 метров в секунду.
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