10 июля 2025

На одной из главных улиц Нижневартовска появятся четыре теплые остановки

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В Нижневартовске на улице Мира установят четыре теплые остановки
В Нижневартовске на улице Мира установят четыре теплые остановки Фото:

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко провел проверку капитального ремонта улицы Мира на отрезке между улицами Маршала Жукова и Кузоваткина. Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, на данном участке предусмотрена установка отапливаемых остановок, а также размещение скамеек и урн.

«В планах установка четырех теплых остановочных павильонов, 14 лавочек и урн. Данные работы синхронизированы с работами по замене уличного освещения улицы Мира», — сообщил Кощенко.

На участке уже демонтировали старый асфальт и бордюры, разобраны тротуары по нечетной стороне. Впереди — укладка гранитного бордюра, расширение дорог у перекрестков, монтаж нового покрытия, установка ограждений, разметка и благоустройство тротуаров.

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Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко провел проверку капитального ремонта улицы Мира на отрезке между улицами Маршала Жукова и Кузоваткина. Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, на данном участке предусмотрена установка отапливаемых остановок, а также размещение скамеек и урн. «В планах установка четырех теплых остановочных павильонов, 14 лавочек и урн. Данные работы синхронизированы с работами по замене уличного освещения улицы Мира», — сообщил Кощенко. На участке уже демонтировали старый асфальт и бордюры, разобраны тротуары по нечетной стороне. Впереди — укладка гранитного бордюра, расширение дорог у перекрестков, монтаж нового покрытия, установка ограждений, разметка и благоустройство тротуаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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