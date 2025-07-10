На одной из главных улиц Нижневартовска появятся четыре теплые остановки

Глава Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко провел проверку капитального ремонта улицы Мира на отрезке между улицами Маршала Жукова и Кузоваткина. Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, на данном участке предусмотрена установка отапливаемых остановок, а также размещение скамеек и урн.
«В планах установка четырех теплых остановочных павильонов, 14 лавочек и урн. Данные работы синхронизированы с работами по замене уличного освещения улицы Мира», — сообщил Кощенко.
На участке уже демонтировали старый асфальт и бордюры, разобраны тротуары по нечетной стороне. Впереди — укладка гранитного бордюра, расширение дорог у перекрестков, монтаж нового покрытия, установка ограждений, разметка и благоустройство тротуаров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!