С начала лета в ХМАО утонули шесть взрослых и двое детей

В ХМАО с начала лета при купании в необорудованных местах утонули шесть взрослых и двое детей. Об этом сообщила заместитель начальника регионального управления МЧС России Ольга Кашкарова, ее слова приводятся в официальном telegram-канале ведомства.
«С начала лета при купании в необорудованных местах уже погибло шесть взрослых и двое детей», — заявила Кашкарова. На территории округа насчитывается порядка 135 традиционных мест отдыха у воды. Для обеспечения безопасности в 65 из них организованы спасательные посты.
Всего в регионе действует только девять специально оборудованных пляжей для купания: четыре из них расположены в Нижневартовском районе (озера Кедровое, Долгое, Кедр и Татра), по одному — в Советском районе (ДОЛ «Окуневские зори»), Нефтеюганском районе (озеро Сырковый сор, поселок Салым), Белоярском (озеро Нешинелор), Лангепасе (протока Каюковская) и Нижневартовске (озеро Кедровое).
Также с начала навигационного периода в округе произошло пять происшествий с участием маломерных судов, в которых погибло пять человек. В МЧС отмечают, что чаще всего причиной инцидентов становятся столкновения с плавучими предметами, приводящие к опрокидыванию лодок или падению людей за борт.
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