10 июля 2025

С начала лета в ХМАО утонули шесть взрослых и двое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО только девять пляжей оборудованы для купания
В ХМАО только девять пляжей оборудованы для купания Фото:

В ХМАО с начала лета при купании в необорудованных местах утонули шесть взрослых и двое детей. Об этом сообщила заместитель начальника регионального управления МЧС России Ольга Кашкарова, ее слова приводятся в официальном telegram-канале ведомства.

«С начала лета при купании в необорудованных местах уже погибло шесть взрослых и двое детей», — заявила Кашкарова. На территории округа насчитывается порядка 135 традиционных мест отдыха у воды. Для обеспечения безопасности в 65 из них организованы спасательные посты.

Всего в регионе действует только девять специально оборудованных пляжей для купания: четыре из них расположены в Нижневартовском районе (озера Кедровое, Долгое, Кедр и Татра), по одному — в Советском районе (ДОЛ «Окуневские зори»), Нефтеюганском районе (озеро Сырковый сор, поселок Салым), Белоярском (озеро Нешинелор), Лангепасе (протока Каюковская) и Нижневартовске (озеро Кедровое).

Также с начала навигационного периода в округе произошло пять происшествий с участием маломерных судов, в которых погибло пять человек. В МЧС отмечают, что чаще всего причиной инцидентов становятся столкновения с плавучими предметами, приводящие к опрокидыванию лодок или падению людей за борт.

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В ХМАО с начала лета при купании в необорудованных местах утонули шесть взрослых и двое детей. Об этом сообщила заместитель начальника регионального управления МЧС России Ольга Кашкарова, ее слова приводятся в официальном telegram-канале ведомства. «С начала лета при купании в необорудованных местах уже погибло шесть взрослых и двое детей», — заявила Кашкарова. На территории округа насчитывается порядка 135 традиционных мест отдыха у воды. Для обеспечения безопасности в 65 из них организованы спасательные посты. Всего в регионе действует только девять специально оборудованных пляжей для купания: четыре из них расположены в Нижневартовском районе (озера Кедровое, Долгое, Кедр и Татра), по одному — в Советском районе (ДОЛ «Окуневские зори»), Нефтеюганском районе (озеро Сырковый сор, поселок Салым), Белоярском (озеро Нешинелор), Лангепасе (протока Каюковская) и Нижневартовске (озеро Кедровое). Также с начала навигационного периода в округе произошло пять происшествий с участием маломерных судов, в которых погибло пять человек. В МЧС отмечают, что чаще всего причиной инцидентов становятся столкновения с плавучими предметами, приводящие к опрокидыванию лодок или падению людей за борт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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