В ХМАО ОПГ взламывала аккаунты «Госуслуг» с помощью вирусов

Прокуратура Нижневартовска передала в суд уголовное дело на ОПГ, которая с помощью вредоносного ПО украла несколько аккаунтов «Госуслуг» и получала неправомерный доступ к банковским приложениям югорчан. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.
«Обладая познаниями и навыками работы в сфере IT-технологий, используя вредоносную компьютерную программу, пересылали ее потерпевшим под предлогом заполнения данных с целью дистанционного трудоустройства удаленным способом. После установки файла на мобильные средства связи обвиняемые получали возможность управления личными данными, после чего совершали дистанционные хищения», — сообщается на сайте ведомства.
От жертв мошенников пострадали 40 человек в разных регионах России и шесть микрофинансовых организаций. Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей. Прокуратура передала в суд дело на организатора и четверых подельников. Им грозит уголовная ответственность по нескольким статьям УК РФ.
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