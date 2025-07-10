10 июля 2025

В ХМАО ОПГ взламывала аккаунты «Госуслуг» с помощью вирусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жертвами киберпреступников стали 40 человек из разных регионов России
Жертвами киберпреступников стали 40 человек из разных регионов России Фото:

Прокуратура Нижневартовска передала в суд уголовное дело на ОПГ, которая с помощью вредоносного ПО украла несколько аккаунтов «Госуслуг» и получала неправомерный доступ к банковским приложениям югорчан. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте.

«Обладая познаниями и навыками работы в сфере IT-технологий, используя вредоносную компьютерную программу, пересылали ее потерпевшим под предлогом заполнения данных с целью дистанционного трудоустройства удаленным способом. После установки файла на мобильные средства связи обвиняемые получали возможность управления личными данными, после чего совершали дистанционные хищения», — сообщается на сайте ведомства.

От жертв мошенников пострадали 40 человек в разных регионах России и шесть микрофинансовых организаций. Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей. Прокуратура передала в суд дело на организатора и четверых подельников. Им грозит уголовная ответственность по нескольким статьям УК РФ.

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Прокуратура Нижневартовска передала в суд уголовное дело на ОПГ, которая с помощью вредоносного ПО украла несколько аккаунтов «Госуслуг» и получала неправомерный доступ к банковским приложениям югорчан. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства на своем сайте. «Обладая познаниями и навыками работы в сфере IT-технологий, используя вредоносную компьютерную программу, пересылали ее потерпевшим под предлогом заполнения данных с целью дистанционного трудоустройства удаленным способом. После установки файла на мобильные средства связи обвиняемые получали возможность управления личными данными, после чего совершали дистанционные хищения», — сообщается на сайте ведомства. От жертв мошенников пострадали 40 человек в разных регионах России и шесть микрофинансовых организаций. Ущерб составил более 1,5 миллиона рублей. Прокуратура передала в суд дело на организатора и четверых подельников. Им грозит уголовная ответственность по нескольким статьям УК РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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