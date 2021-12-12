12 декабря 2021

NI: Россия лишит Украину последней лазейки для покупки газа

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Запуск «Северного потока — 2», по мнению американских журналистов, лишит Украину возможности приобретения газа Фото:
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«Северный поток — 2»

После сертификации и открытия «Северного потока — 2» газопровод станет для России дополнительным инструментом давления на Украину. В случае дальнейшей прозападной политики Киева Москва может лишить своего соседа возможности приобретать газ по реверсу из Европы. Таким мнением поделились обозреватели американского издания The National Interest.

«Если „Северный поток — 2“ будет сертифицирован немецким регулирующим органом и Европейской комиссией, весь транзит российского природного газа будет перенаправлен за пределы Украины. Такое развитие событий лишит Украину ее значения как страны-транзитера газа для Москвы», — пишут обозреватели NI.

По мнению журналистов, после запуска «Северного потока — 2» Москва будет придерживаться политики жесткого контроля поступающего в Европу газа. В таком случае ЕС лишится дополнительных объемов «голубого топлива», которые в дальнейшем можно перепродать Киеву.

Ранее в ФРГ призвали Россию сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2». По словам лидера социал-демократической партии Германии Олафа Штольца, только в случае получения Киевом гарантий, возможны дальнейшие переговоры по сертификации международного проекта.

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После сертификации и открытия «Северного потока — 2» газопровод станет для России дополнительным инструментом давления на Украину. В случае дальнейшей прозападной политики Киева Москва может лишить своего соседа возможности приобретать газ по реверсу из Европы. Таким мнением поделились обозреватели американского издания The National Interest. «Если „Северный поток — 2“ будет сертифицирован немецким регулирующим органом и Европейской комиссией, весь транзит российского природного газа будет перенаправлен за пределы Украины. Такое развитие событий лишит Украину ее значения как страны-транзитера газа для Москвы», — пишут обозреватели NI. По мнению журналистов, после запуска «Северного потока — 2» Москва будет придерживаться политики жесткого контроля поступающего в Европу газа. В таком случае ЕС лишится дополнительных объемов «голубого топлива», которые в дальнейшем можно перепродать Киеву. Ранее в ФРГ призвали Россию сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2». По словам лидера социал-демократической партии Германии Олафа Штольца, только в случае получения Киевом гарантий, возможны дальнейшие переговоры по сертификации международного проекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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