NI: Россия лишит Украину последней лазейки для покупки газа

После сертификации и открытия «Северного потока — 2» газопровод станет для России дополнительным инструментом давления на Украину. В случае дальнейшей прозападной политики Киева Москва может лишить своего соседа возможности приобретать газ по реверсу из Европы. Таким мнением поделились обозреватели американского издания The National Interest.
«Если „Северный поток — 2“ будет сертифицирован немецким регулирующим органом и Европейской комиссией, весь транзит российского природного газа будет перенаправлен за пределы Украины. Такое развитие событий лишит Украину ее значения как страны-транзитера газа для Москвы», — пишут обозреватели NI.
По мнению журналистов, после запуска «Северного потока — 2» Москва будет придерживаться политики жесткого контроля поступающего в Европу газа. В таком случае ЕС лишится дополнительных объемов «голубого топлива», которые в дальнейшем можно перепродать Киеву.
Ранее в ФРГ призвали Россию сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2». По словам лидера социал-демократической партии Германии Олафа Штольца, только в случае получения Киевом гарантий, возможны дальнейшие переговоры по сертификации международного проекта.
После сертификации и открытия «Северного потока — 2» газопровод станет для России дополнительным инструментом давления на Украину. В случае дальнейшей прозападной политики Киева Москва может лишить своего соседа возможности приобретать газ по реверсу из Европы. Таким мнением поделились обозреватели американского издания The National Interest. «Если „Северный поток — 2“ будет сертифицирован немецким регулирующим органом и Европейской комиссией, весь транзит российского природного газа будет перенаправлен за пределы Украины. Такое развитие событий лишит Украину ее значения как страны-транзитера газа для Москвы», — пишут обозреватели NI. По мнению журналистов, после запуска «Северного потока — 2» Москва будет придерживаться политики жесткого контроля поступающего в Европу газа. В таком случае ЕС лишится дополнительных объемов «голубого топлива», которые в дальнейшем можно перепродать Киеву. Ранее в ФРГ призвали Россию сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2». По словам лидера социал-демократической партии Германии Олафа Штольца, только в случае получения Киевом гарантий, возможны дальнейшие переговоры по сертификации международного проекта.