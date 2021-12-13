Пермяк продолжит борьбу за QR-код, несмотря на обещания Голиковой

Житель Перми Илья Миков не намерен отзывать свой иск о об установлении факта заболевания COVID-19 на основе анализа на антитела. Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне смогут сдать анализы и получить документ переболевшего коронавирусом и QR-код, но, как отмечает правозащитник Денис Галицкий, документально решение пока не оформлено.
«Это не первое сообщение „ждите-будет“. Когда появится нормативный правовой акт, тогда можно будет и отозвать [иск]», — пояснил URA.RU Галицкий. Ранее он инициировал судебный процесс с целью доказать, что «неофициально» переболевшие COVID-19 также имеют право на QR-код.
URA.RU сообщало, что иск от переболевшего коронавирусом пермяка принял к рассмотрению Свердловский районный суд. Илья Миков требует поставить ему диагноз на основе анализа на антитела. Рассмотрение назначено на 31 января 2022 года. Сегодня зампред правительства Голикова сообщила, что россияне, получившие положительный ПЦР-тест на коронавирус, уже с 1 января смогут сдать анализы на антитела и получить документ переболевшего.
Житель Перми Илья Миков не намерен отзывать свой иск о об установлении факта заболевания COVID-19 на основе анализа на антитела. Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне смогут сдать анализы и получить документ переболевшего коронавирусом и QR-код, но, как отмечает правозащитник Денис Галицкий, документально решение пока не оформлено. «Это не первое сообщение „ждите-будет“. Когда появится нормативный правовой акт, тогда можно будет и отозвать [иск]», — пояснил URA.RU Галицкий. Ранее он инициировал судебный процесс с целью доказать, что «неофициально» переболевшие COVID-19 также имеют право на QR-код. URA.RU сообщало, что иск от переболевшего коронавирусом пермяка принял к рассмотрению Свердловский районный суд. Илья Миков требует поставить ему диагноз на основе анализа на антитела. Рассмотрение назначено на 31 января 2022 года. Сегодня зампред правительства Голикова сообщила, что россияне, получившие положительный ПЦР-тест на коронавирус, уже с 1 января смогут сдать анализы на антитела и получить документ переболевшего.