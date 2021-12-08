Россиянин без диагноза COVID пытается получить QR-код через суд

08 декабря 2021 в 18:36 Размер текста - 17 +

Без QR-кода в Прикамье не попасть ни в магазин, ни на работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Свердловский районный суд Перми принял к рассмотрению иск об установлении факта заболевания COVID-19 на основе анализа на антитела. Если суд признает, что человек действительно переболел коронавирусом, хотя официального диагноза в его анамнезе нет, то истец сможет получить QR-код, который позволит посещать торговые центры и массовые мероприятия. «Суд принял к производству первое заявление об установлении факта заболевания COVID-19 по результатам анализа на антитела. Рассмотрение назначено на 31 января 2022 года — не очень скоро, вероятно, судья надеется, что к тому времени власти что-то предложат владельцам антител и решать ничего не придется», — сообщил в Facebook Денис Галицкий. По его словам, иск подал пермяк Илья Миков, у которого первый анализ показал отсутствие антител, а второй — через две недели — оказался положительным. «Дату заболевания можно установить очень точно», — констатирует Галицкий. Ранее ему самому отказались выдать QR-код как переболевшему коронавирусом, так как лечился он самостоятельно дома. В Пермском крае QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный в последние полгода коронавирус, позволяет посещать торговые центры, культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Также многих пермяков, у кого нет сертификата, отстраняют от работы на основе постановления главы регионального управления Роспотребнадзора. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Свердловский районный суд Перми принял к рассмотрению иск об установлении факта заболевания COVID-19 на основе анализа на антитела. Если суд признает, что человек действительно переболел коронавирусом, хотя официального диагноза в его анамнезе нет, то истец сможет получить QR-код, который позволит посещать торговые центры и массовые мероприятия. «Суд принял к производству первое заявление об установлении факта заболевания COVID-19 по результатам анализа на антитела. Рассмотрение назначено на 31 января 2022 года — не очень скоро, вероятно, судья надеется, что к тому времени власти что-то предложат владельцам антител и решать ничего не придется», — сообщил в Facebook Денис Галицкий. По его словам, иск подал пермяк Илья Миков, у которого первый анализ показал отсутствие антител, а второй — через две недели — оказался положительным. «Дату заболевания можно установить очень точно», — констатирует Галицкий. Ранее ему самому отказались выдать QR-код как переболевшему коронавирусом, так как лечился он самостоятельно дома. В Пермском крае QR-код, подтверждающий вакцинацию или перенесенный в последние полгода коронавирус, позволяет посещать торговые центры, культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Также многих пермяков, у кого нет сертификата, отстраняют от работы на основе постановления главы регионального управления Роспотребнадзора.