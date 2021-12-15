Совфед: Запад попытается изменить власть в России в 2024 году

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Праздничная акция в честь Дня Государственного флага РФ. Екатеринбург, триколор, флаг россии, флаг рф
В 2021 году основные действия внешних сил были направлены на выборы депутатов ГД Фото:

В период проведения президентских выборов 2024 в РФ Запад планирует изменить власть в стране. Соответствующие данные приводятся в докладе комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета. В 2021 году действия внешних сил были направлены на выборы депутатов ГД.

«Такого рода деструктивные мероприятия преследовали и более долгосрочные цели. Главная из них — в период проведения президентских выборов 2024 года изменить власть в России, основы ее внутренней и внешней политики, сделать нашу страну удобной для внешнего управления», — сказано в ежегодном докладе на официальном сайте.

Отмечается, что комиссия продолжит работу для предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ. «При этом не исключается принятие дополнительных мер в ответ на конкретные внешние угрозы в данной сфере», — говорится в докладе.

Ранее в МИД РФ заявили, что отношения России со странами Запада подошли к критической черте. Байден и Путин 7 декабря созвонились по видеосвязи и обсудили основные вопросы двухсторонней политики. По итогам обсуждения Россия и США создадут структуру для решения вопросов безопасности, сообщает RT.

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В период проведения президентских выборов 2024 в РФ Запад планирует изменить власть в стране. Соответствующие данные приводятся в докладе комиссии Совфеда РФ по защите госсуверенитета. В 2021 году действия внешних сил были направлены на выборы депутатов ГД. «Такого рода деструктивные мероприятия преследовали и более долгосрочные цели. Главная из них — в период проведения президентских выборов 2024 года изменить власть в России, основы ее внутренней и внешней политики, сделать нашу страну удобной для внешнего управления», — сказано в ежегодном докладе на официальном сайте. Отмечается, что комиссия продолжит работу для предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ. «При этом не исключается принятие дополнительных мер в ответ на конкретные внешние угрозы в данной сфере», — говорится в докладе. Ранее в МИД РФ заявили, что отношения России со странами Запада подошли к критической черте. Байден и Путин 7 декабря созвонились по видеосвязи и обсудили основные вопросы двухсторонней политики. По итогам обсуждения Россия и США создадут структуру для решения вопросов безопасности, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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