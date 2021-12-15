Актеры новой «Матрицы» раскрыли смысл фильма

16 декабря 2021 в 02:36 Размер текста - 17 +

«Матрица. Воскрешение» выходит в прокат 16 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все фильмы трилогии «Матрица» — очень глубокие и многослойные, каждый может увидеть в них что-то свое, однако, новая картина «Матрица. Воскрешение» более предшествующих затрагивает тему любви и воспевает позитивное стремление жить. Об этом рассказали актеры фильма. «Любовь в данном случае тоже очень важна, она красной нитью проходит через все фильмы серии. И конкретно четвертый фильм особенно посвящен любви, пропитан ею», — передает размышления актрисы Кэрри-Энн Мосс, сыгравший Тринити, издание «Известия». Актриса также отметила, что для самой создательницы фильма, Ланы Вачовски, фильм «Матрица» всегда был, прежде всего, о любви. «„Матрица“ воспевает позитивное стремление жить», — поделился своим мнением с изданием Киану Ривз. Среди других версий касательно смысла фильма были исследование идеи контроля, разговор о Судьбе и проблема выбора реальности. Ранее художник-постановщик кинотрилогии «Матрица» Саймон Уайтли рассказал, что скрывает секретный зеленый код из иероглифов и цифр, который стал визитной карточкой фильма. Он заявил, что спрятал в нем рецепт суши. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Все фильмы трилогии «Матрица» — очень глубокие и многослойные, каждый может увидеть в них что-то свое, однако, новая картина «Матрица. Воскрешение» более предшествующих затрагивает тему любви и воспевает позитивное стремление жить. Об этом рассказали актеры фильма. «Любовь в данном случае тоже очень важна, она красной нитью проходит через все фильмы серии. И конкретно четвертый фильм особенно посвящен любви, пропитан ею», — передает размышления актрисы Кэрри-Энн Мосс, сыгравший Тринити, издание «Известия». Актриса также отметила, что для самой создательницы фильма, Ланы Вачовски, фильм «Матрица» всегда был, прежде всего, о любви. «„Матрица“ воспевает позитивное стремление жить», — поделился своим мнением с изданием Киану Ривз. Среди других версий касательно смысла фильма были исследование идеи контроля, разговор о Судьбе и проблема выбора реальности. Ранее художник-постановщик кинотрилогии «Матрица» Саймон Уайтли рассказал, что скрывает секретный зеленый код из иероглифов и цифр, который стал визитной карточкой фильма. Он заявил, что спрятал в нем рецепт суши.