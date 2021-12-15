Актеры новой «Матрицы» раскрыли смысл фильма

Все фильмы трилогии «Матрица» — очень глубокие и многослойные, каждый может увидеть в них что-то свое, однако, новая картина «Матрица. Воскрешение» более предшествующих затрагивает тему любви и воспевает позитивное стремление жить. Об этом рассказали актеры фильма.
«Любовь в данном случае тоже очень важна, она красной нитью проходит через все фильмы серии. И конкретно четвертый фильм особенно посвящен любви, пропитан ею», — передает размышления актрисы Кэрри-Энн Мосс, сыгравший Тринити, издание «Известия». Актриса также отметила, что для самой создательницы фильма, Ланы Вачовски, фильм «Матрица» всегда был, прежде всего, о любви.
«„Матрица“ воспевает позитивное стремление жить», — поделился своим мнением с изданием Киану Ривз. Среди других версий касательно смысла фильма были исследование идеи контроля, разговор о Судьбе и проблема выбора реальности.
Ранее художник-постановщик кинотрилогии «Матрица» Саймон Уайтли рассказал, что скрывает секретный зеленый код из иероглифов и цифр, который стал визитной карточкой фильма. Он заявил, что спрятал в нем рецепт суши.
Все фильмы трилогии «Матрица» — очень глубокие и многослойные, каждый может увидеть в них что-то свое, однако, новая картина «Матрица. Воскрешение» более предшествующих затрагивает тему любви и воспевает позитивное стремление жить. Об этом рассказали актеры фильма. «Любовь в данном случае тоже очень важна, она красной нитью проходит через все фильмы серии. И конкретно четвертый фильм особенно посвящен любви, пропитан ею», — передает размышления актрисы Кэрри-Энн Мосс, сыгравший Тринити, издание «Известия». Актриса также отметила, что для самой создательницы фильма, Ланы Вачовски, фильм «Матрица» всегда был, прежде всего, о любви. «„Матрица“ воспевает позитивное стремление жить», — поделился своим мнением с изданием Киану Ривз. Среди других версий касательно смысла фильма были исследование идеи контроля, разговор о Судьбе и проблема выбора реальности. Ранее художник-постановщик кинотрилогии «Матрица» Саймон Уайтли рассказал, что скрывает секретный зеленый код из иероглифов и цифр, который стал визитной карточкой фильма. Он заявил, что спрятал в нем рецепт суши.