15 декабря 2021

Мэрия Челябинска заплатит миллиардный долг за обанкротившийся МУП

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвайный парк. ЧелябГЭТ. Челябинск., электробус
Долги МУПа заложили в бюджет (фото из архива) Фото:

Мэрия Челябинска выплатит миллиард рублей за долги МУП «Челябинский городской электрический транспорт». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации.

«Исполнительный лист по долгам МУП „ЧелябГЭТ“ поступил в администрацию в 2021 году. В решении суда есть отсрочке на один год. В проекте бюджета на 2022 год средства для оплаты исполнительного листа уже заложены», — сообщили в пресс-службе.

Всего в списке кредиторов более десятка заявителей. Мэрия должна оплатить долги МУП «ЧелябГЭТ» до 5 августа 2022 года.

МУП «ЧелябГЭТ» был признан банкротом в 2017 году по решению Арбитражного суда Челябинской области. Банкротства предприятия требовала Федеральная налоговая служба в интересах Пенсионного фонда. Власти Челябинска пытались оспорить судебное решение, но проиграли суд.

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Мэрия Челябинска выплатит миллиард рублей за долги МУП «Челябинский городской электрический транспорт». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации. «Исполнительный лист по долгам МУП „ЧелябГЭТ“ поступил в администрацию в 2021 году. В решении суда есть отсрочке на один год. В проекте бюджета на 2022 год средства для оплаты исполнительного листа уже заложены», — сообщили в пресс-службе. Всего в списке кредиторов более десятка заявителей. Мэрия должна оплатить долги МУП «ЧелябГЭТ» до 5 августа 2022 года. МУП «ЧелябГЭТ» был признан банкротом в 2017 году по решению Арбитражного суда Челябинской области. Банкротства предприятия требовала Федеральная налоговая служба в интересах Пенсионного фонда. Власти Челябинска пытались оспорить судебное решение, но проиграли суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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