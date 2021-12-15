Мэрия Челябинска заплатит миллиардный долг за обанкротившийся МУП

Долги МУПа заложили в бюджет (фото из архива) Фото: Владимир Васин © URA.RU

Мэрия Челябинска выплатит миллиард рублей за долги МУП «Челябинский городской электрический транспорт». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации.

«Исполнительный лист по долгам МУП „ЧелябГЭТ“ поступил в администрацию в 2021 году. В решении суда есть отсрочке на один год. В проекте бюджета на 2022 год средства для оплаты исполнительного листа уже заложены», — сообщили в пресс-службе.

Всего в списке кредиторов более десятка заявителей. Мэрия должна оплатить долги МУП «ЧелябГЭТ» до 5 августа 2022 года.

МУП «ЧелябГЭТ» был признан банкротом в 2017 году по решению Арбитражного суда Челябинской области. Банкротства предприятия требовала Федеральная налоговая служба в интересах Пенсионного фонда. Власти Челябинска пытались оспорить судебное решение, но проиграли суд.