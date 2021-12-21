Шойгу: американские ЧВК готовят провокацию в Донбассе

21 декабря 2021 в 16:23 Размер текста - 17 +

Всего у границ России в Восточной Европе размещены около 8 000 американских солдат, заявил Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американские частные военные компании готовят провокацию в нерпизнанной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу. «Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в Донецкой области. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента», — сообщил Сергей Шойгу на мероприятии, которое транслируется на youtube-канале «телеканала 360». Глава Минобороны РФ добавил, что США наращивает передовое военное присутствие у границ России. В частности, в Восточной Европе размещены американские подразделения общей численностью около 8 000 солдат, уточил Шойгу. По его словам, США и НАТО также пытаются вовлечь в свою деятельность вооруженные силы Украины. Это несет угрозу безопасности из-за стремления Киева решить вопрос Донбасса военным путем, считает Шойгу. Ранее Кировский районный суд Ростова-на-Дону официально признал присутствие в Донбассе российских войск. Судебная инстанция вынесла приговор по делу о коррупции о поставках продовольствия для военных их РФ на территории ДНР И ЛНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о нахождении российских военных в Донбассе. По его словам, речь шла «об ошибке тех, кто писал этот текст». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американские частные военные компании готовят провокацию в нерпизнанной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу. «Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в Донецкой области. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента», — сообщил Сергей Шойгу на мероприятии, которое транслируется на youtube-канале «телеканала 360». Глава Минобороны РФ добавил, что США наращивает передовое военное присутствие у границ России. В частности, в Восточной Европе размещены американские подразделения общей численностью около 8 000 солдат, уточил Шойгу. По его словам, США и НАТО также пытаются вовлечь в свою деятельность вооруженные силы Украины. Это несет угрозу безопасности из-за стремления Киева решить вопрос Донбасса военным путем, считает Шойгу. Ранее Кировский районный суд Ростова-на-Дону официально признал присутствие в Донбассе российских войск. Судебная инстанция вынесла приговор по делу о коррупции о поставках продовольствия для военных их РФ на территории ДНР И ЛНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о нахождении российских военных в Донбассе. По его словам, речь шла «об ошибке тех, кто писал этот текст».