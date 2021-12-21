Шойгу: американские ЧВК готовят провокацию в Донбассе

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Всего у границ России в Восточной Европе размещены около 8 000 американских солдат, заявил Сергей Шойгу Фото:

Американские частные военные компании готовят провокацию в нерпизнанной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в Донецкой области. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента», — сообщил Сергей Шойгу на мероприятии, которое транслируется на youtube-канале «телеканала 360».

Глава Минобороны РФ добавил, что США наращивает передовое военное присутствие у границ России. В частности, в Восточной Европе размещены американские подразделения общей численностью около 8 000 солдат, уточил Шойгу. По его словам, США и НАТО также пытаются вовлечь в свою деятельность вооруженные силы Украины. Это несет угрозу безопасности из-за стремления Киева решить вопрос Донбасса военным путем, считает Шойгу.

Ранее Кировский районный суд Ростова-на-Дону официально признал присутствие в Донбассе российских войск. Судебная инстанция вынесла приговор по делу о коррупции о поставках продовольствия для военных их РФ на территории ДНР И ЛНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о нахождении российских военных в Донбассе. По его словам, речь шла «об ошибке тех, кто писал этот текст».

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Американские частные военные компании готовят провокацию в нерпизнанной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу. «Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в Донецкой области. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента», — сообщил Сергей Шойгу на мероприятии, которое транслируется на youtube-канале «телеканала 360». Глава Минобороны РФ добавил, что США наращивает передовое военное присутствие у границ России. В частности, в Восточной Европе размещены американские подразделения общей численностью около 8 000 солдат, уточил Шойгу. По его словам, США и НАТО также пытаются вовлечь в свою деятельность вооруженные силы Украины. Это несет угрозу безопасности из-за стремления Киева решить вопрос Донбасса военным путем, считает Шойгу. Ранее Кировский районный суд Ростова-на-Дону официально признал присутствие в Донбассе российских войск. Судебная инстанция вынесла приговор по делу о коррупции о поставках продовольствия для военных их РФ на территории ДНР И ЛНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о нахождении российских военных в Донбассе. По его словам, речь шла «об ошибке тех, кто писал этот текст».
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