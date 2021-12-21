Звезда Олимпиады в Токио дебютирует в профессиональном боксе. Ему дал напутствие легенда боев

21 декабря 2021 в 20:40 Размер текста - 17 +

Муслим Гаджимагомедов стал серебряным призером Олимпиады в Токио Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Серебряный призер Олимпиады в Токио, россиянин Муслим Гаджимагомедов дебютирует на профессиональном ринге 24 декабря в бою против колумбийца Дейбиса Беррокаля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федерации бокса России. «Поединок Гаджимагомедова пройдет в пятницу, 24 декабря, в московском УСК „Крылья Советов“ в рамках вечера профессионального бокса, организованного промоутерской компанией Dynamo boxing promotion. В главном поединке вечера на ринг выйдет Альберт Батыргазиев. Соперником олимпийского чемпиона Токио станет венесуэлец Франклин Манзанилла», — говорится в сообщении. В рамках боксерского вечера также состоится поединок за пояс IBF European в первом полусреднем весе. В бою встретятся россияне Харитон Агрба и Петр Петров. Кроме того, Максим Власов встретится в ринге с экс-временным чемпионом WBA в полутяжелом весе Феликсом Валерой из Доминиканской республики. В честь дебюта Гаджимагомедова бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев дал совет соотечественнику. «С высоты своих лет и большого опыта в ринге могу сказать Муслиму Гаджимагомедову, что его ждет нелегкий путь, необходим невероятный труд. Работать в профессиональном боксе — не самый лучший выбор, но каждый спортсмен преследует свои цели, и у Муслима они тоже есть. Мне кажется, что совмещение олимпийского и профессионального бокса — огромный плюс в карьере, происходит привыкание и нарабатывается опыт», — рассказал Денис Лебедев. Муслим Гаджимагомедов был основным претендентом на золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 килограмма. В борьбе за первое место россиянин встречался с кубинцем Хулио Ла Крусом, но по решению судей проиграл. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Серебряный призер Олимпиады в Токио, россиянин Муслим Гаджимагомедов дебютирует на профессиональном ринге 24 декабря в бою против колумбийца Дейбиса Беррокаля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Федерации бокса России. «Поединок Гаджимагомедова пройдет в пятницу, 24 декабря, в московском УСК „Крылья Советов“ в рамках вечера профессионального бокса, организованного промоутерской компанией Dynamo boxing promotion. В главном поединке вечера на ринг выйдет Альберт Батыргазиев. Соперником олимпийского чемпиона Токио станет венесуэлец Франклин Манзанилла», — говорится в сообщении. В рамках боксерского вечера также состоится поединок за пояс IBF European в первом полусреднем весе. В бою встретятся россияне Харитон Агрба и Петр Петров. Кроме того, Максим Власов встретится в ринге с экс-временным чемпионом WBA в полутяжелом весе Феликсом Валерой из Доминиканской республики. В честь дебюта Гаджимагомедова бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев дал совет соотечественнику. «С высоты своих лет и большого опыта в ринге могу сказать Муслиму Гаджимагомедову, что его ждет нелегкий путь, необходим невероятный труд. Работать в профессиональном боксе — не самый лучший выбор, но каждый спортсмен преследует свои цели, и у Муслима они тоже есть. Мне кажется, что совмещение олимпийского и профессионального бокса — огромный плюс в карьере, происходит привыкание и нарабатывается опыт», — рассказал Денис Лебедев. Муслим Гаджимагомедов был основным претендентом на золото Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 91 килограмма. В борьбе за первое место россиянин встречался с кубинцем Хулио Ла Крусом, но по решению судей проиграл.