Две трети пермяков выступили против вакцинации от коронавируса

74% жителей Пермского края против прививок от коронавируса Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Подавляющее большинство (74%) жителей Пермского края выступают против вакцинации от коронавируса. При этом в последнее время их стало больше, показал опрос службы исследований HeadHunter.

«12% опрошенных из Пермского края отметили, что всегда были за вакцинацию, 56% — всегда были против. Еще 18% раньше поддерживали идею о прививках от COVID-19, но сейчас против, а 14% наоборот — в условиях резкого роста заболеваемости изменили свое отношение в пользу вакцинации», — говорится в исследовании, поступившем в редакцию URA.RU.

Авторы опроса отмечают, что отношение к прививкам от COVID-19 почти не зависит от страны-производителя вакцины. Лишь на 22% респондентов влияет такой фактор, а 25% затруднились ответить на этот вопрос. Отметим, что если в Прикамье против вакцинации выступают 74% опрошенных, то в Свердловской области только 49%, в Челябинской — 65%, а в Тюменской — 66%. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае оказалась самая малая доля поддерживающих антиковидные ограничения и QR-коды.