Собянин пообещал москвичам отмену COVID-ограничений

Власти Москвы отменят запрет на проведение массовых мероприятий при первой возможности. Пока разрешить их проведение нельзя, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Конечно, как только представится такая возможность, мы обязательно отменим эти ограничения, но сегодня они необходимы. В Москве введена еще и система QR-кодов, которые контролируют, чтобы посетители мероприятий были здоровыми. Публичные массовые мероприятия на улицах контролировать почти невозможно, и это, конечно, дополнительная зона риска», — передает слова Собянина РИА «Новости»
Ранее Собянин подписал указ об изменении системы QR-кодов в Москве. Теперь QR-коды переболевших москвичей будут действовать 12 месяцев. Собянин также сообщил, что в Москве не планируется усиление коронавирусных ограничений, пишет RT.
Власти Москвы отменят запрет на проведение массовых мероприятий при первой возможности. Пока разрешить их проведение нельзя, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Конечно, как только представится такая возможность, мы обязательно отменим эти ограничения, но сегодня они необходимы. В Москве введена еще и система QR-кодов, которые контролируют, чтобы посетители мероприятий были здоровыми. Публичные массовые мероприятия на улицах контролировать почти невозможно, и это, конечно, дополнительная зона риска», — передает слова Собянина РИА «Новости» Ранее Собянин подписал указ об изменении системы QR-кодов в Москве. Теперь QR-коды переболевших москвичей будут действовать 12 месяцев. Собянин также сообщил, что в Москве не планируется усиление коронавирусных ограничений, пишет RT.