Собянин пообещал москвичам отмену COVID-ограничений

22 декабря 2021 в 15:27 Размер текста - 17 +

Запрет на проведение массовых мероприятий в Москве отменят по возможности, заявил Сергей Собянин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти Москвы отменят запрет на проведение массовых мероприятий при первой возможности. Пока разрешить их проведение нельзя, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Конечно, как только представится такая возможность, мы обязательно отменим эти ограничения, но сегодня они необходимы. В Москве введена еще и система QR-кодов, которые контролируют, чтобы посетители мероприятий были здоровыми. Публичные массовые мероприятия на улицах контролировать почти невозможно, и это, конечно, дополнительная зона риска», — передает слова Собянина РИА «Новости» Ранее Собянин подписал указ об изменении системы QR-кодов в Москве. Теперь QR-коды переболевших москвичей будут действовать 12 месяцев. Собянин также сообщил, что в Москве не планируется усиление коронавирусных ограничений, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Москвы отменят запрет на проведение массовых мероприятий при первой возможности. Пока разрешить их проведение нельзя, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. «Конечно, как только представится такая возможность, мы обязательно отменим эти ограничения, но сегодня они необходимы. В Москве введена еще и система QR-кодов, которые контролируют, чтобы посетители мероприятий были здоровыми. Публичные массовые мероприятия на улицах контролировать почти невозможно, и это, конечно, дополнительная зона риска», — передает слова Собянина РИА «Новости» Ранее Собянин подписал указ об изменении системы QR-кодов в Москве. Теперь QR-коды переболевших москвичей будут действовать 12 месяцев. Собянин также сообщил, что в Москве не планируется усиление коронавирусных ограничений, пишет RT.