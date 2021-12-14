В Москве изменили систему QR-кодов

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Сергей Собянин изменил указ о QR-кодах Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Мэр Москвы Сергей Собянин обновил указ о QR-кодах. Теперь QR-коды переболевших москвичей будут действовать 12 месяцев.

«С 20 декабря московские QR-коды для переболевших будут продлены с 6 до 12 месяцев, новые будут сразу выдавать на год. В последний день срока действия 6-месячных QR-кодов будут автоматически оформлены новые еще на 6 месяцев. Если срок действия 6-месячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее года, будет автоматически оформлен новый код сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления. Срок действия QR-кодов на основании отрицательных ПЦР-тестов сокращается с 3 до 2 дней», — сообщил Собянин на своем сайте.

Ранее мэр Москвы сообщил, что в Москве будут ослаблены коронавирусные ограничения и в столицу вернутся все уличные фестивали и новогодние ярмарки. Мэр столицы отметил, что в Москве хорошие темпы вакцинации от COVID-19.

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Мэр Москвы Сергей Собянин обновил указ о QR-кодах. Теперь QR-коды переболевших москвичей будут действовать 12 месяцев. «С 20 декабря московские QR-коды для переболевших будут продлены с 6 до 12 месяцев, новые будут сразу выдавать на год. В последний день срока действия 6-месячных QR-кодов будут автоматически оформлены новые еще на 6 месяцев. Если срок действия 6-месячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее года, будет автоматически оформлен новый код сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления. Срок действия QR-кодов на основании отрицательных ПЦР-тестов сокращается с 3 до 2 дней», — сообщил Собянин на своем сайте. Ранее мэр Москвы сообщил, что в Москве будут ослаблены коронавирусные ограничения и в столицу вернутся все уличные фестивали и новогодние ярмарки. Мэр столицы отметил, что в Москве хорошие темпы вакцинации от COVID-19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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