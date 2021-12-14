В Москве изменили систему QR-кодов

14 декабря 2021 в 18:57 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин изменил указ о QR-кодах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Мэр Москвы Сергей Собянин обновил указ о QR-кодах. Теперь QR-коды переболевших москвичей будут действовать 12 месяцев. «С 20 декабря московские QR-коды для переболевших будут продлены с 6 до 12 месяцев, новые будут сразу выдавать на год. В последний день срока действия 6-месячных QR-кодов будут автоматически оформлены новые еще на 6 месяцев. Если срок действия 6-месячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее года, будет автоматически оформлен новый код сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления. Срок действия QR-кодов на основании отрицательных ПЦР-тестов сокращается с 3 до 2 дней», — сообщил Собянин на своем сайте. Ранее мэр Москвы сообщил, что в Москве будут ослаблены коронавирусные ограничения и в столицу вернутся все уличные фестивали и новогодние ярмарки. Мэр столицы отметил, что в Москве хорошие темпы вакцинации от COVID-19. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Мэр Москвы Сергей Собянин обновил указ о QR-кодах. Теперь QR-коды переболевших москвичей будут действовать 12 месяцев. «С 20 декабря московские QR-коды для переболевших будут продлены с 6 до 12 месяцев, новые будут сразу выдавать на год. В последний день срока действия 6-месячных QR-кодов будут автоматически оформлены новые еще на 6 месяцев. Если срок действия 6-месячного QR-кода уже истек, но с момента выздоровления прошло менее года, будет автоматически оформлен новый код сроком действия 12 месяцев со дня выздоровления. Срок действия QR-кодов на основании отрицательных ПЦР-тестов сокращается с 3 до 2 дней», — сообщил Собянин на своем сайте. Ранее мэр Москвы сообщил, что в Москве будут ослаблены коронавирусные ограничения и в столицу вернутся все уличные фестивали и новогодние ярмарки. Мэр столицы отметил, что в Москве хорошие темпы вакцинации от COVID-19.