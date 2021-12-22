В Пермский край идут 30-градусные морозы

Ночью температура может опуститься до -31, появится гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский край ожидают морозы до -30 градусов и гололед. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю на сайте ведомства. Морозы ожидаются уже ночью пятницы.

«23 декабря ожидается местами гололедно-изморозевые отложения. Резкое похолодание. Температура воздуха ночью 26—21 градус ниже нуля, при прояснениях до минус 31 градуса, днем 25—20 градусов ниже нуля», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Тридцатиградусные морозы уже наступили утром 23 декабря на севере края. Ранее пермяков предупреждали о том, что к концу рабочей неделе резко похолодает до -30 градусов, а небольшое потепление может начаться только в воскресенье.