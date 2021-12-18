18 декабря 2021
17 декабря 2021
16 декабря 2021

В Пермском крае циклон принесет 30-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, зима, мороз, холод
К концу недели в Прикамье значительно похолодает Фото:

На этой неделе погода в Пермском крае будет неустойчива — после теплых понедельника и вторника к середине недели значительно похолодает. По данным синоптиков, в пятницу температура воздуха может опуститься до -30 градусов.

«В среду ночью и утром в большинстве районов ожидается −5…−10, но уже к вечеру температура воздуха понизится до −15…−20. В четверг и пятницу регион окажется в глубоком тылу циклона в арктической воздушной массе. Температура воздуха около −18…−23 градусов, а ночью при прояснениях до −30», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и Я».

Специалисты сервиса Яндекс.Погода дают первые прогнозы на начало новогодних каникул. По их данным, днем 1 и 2 января в Перми ожидается похолодание до -30 градусов. «До Рождества дневная температура понизится примерно до -25 градусов. В городе будет переменная облачность. С 7 января, наконец, потеплеет — до -10 градусов», — сообщил руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александр Ганьшин.

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На этой неделе погода в Пермском крае будет неустойчива — после теплых понедельника и вторника к середине недели значительно похолодает. По данным синоптиков, в пятницу температура воздуха может опуститься до -30 градусов. «В среду ночью и утром в большинстве районов ожидается −5…−10, но уже к вечеру температура воздуха понизится до −15…−20. В четверг и пятницу регион окажется в глубоком тылу циклона в арктической воздушной массе. Температура воздуха около −18…−23 градусов, а ночью при прояснениях до −30», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и Я». Специалисты сервиса Яндекс.Погода дают первые прогнозы на начало новогодних каникул. По их данным, днем 1 и 2 января в Перми ожидается похолодание до -30 градусов. «До Рождества дневная температура понизится примерно до -25 градусов. В городе будет переменная облачность. С 7 января, наконец, потеплеет — до -10 градусов», — сообщил руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александр Ганьшин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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