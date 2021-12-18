В Пермском крае циклон принесет 30-градусные морозы

К концу недели в Прикамье значительно похолодает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На этой неделе погода в Пермском крае будет неустойчива — после теплых понедельника и вторника к середине недели значительно похолодает. По данным синоптиков, в пятницу температура воздуха может опуститься до -30 градусов.

«В среду ночью и утром в большинстве районов ожидается −5…−10, но уже к вечеру температура воздуха понизится до −15…−20. В четверг и пятницу регион окажется в глубоком тылу циклона в арктической воздушной массе. Температура воздуха около −18…−23 градусов, а ночью при прояснениях до −30», — говорится на сайте проекта «Метеоролог и Я».

Специалисты сервиса Яндекс.Погода дают первые прогнозы на начало новогодних каникул. По их данным, днем 1 и 2 января в Перми ожидается похолодание до -30 градусов. «До Рождества дневная температура понизится примерно до -25 градусов. В городе будет переменная облачность. С 7 января, наконец, потеплеет — до -10 градусов», — сообщил руководитель группы метеопрогнозирования Яндекс.Погоды Александр Ганьшин.