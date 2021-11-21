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Пермские приставы арестовали здание войсковой части

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, фссп россии, судебные приставы
Приставы приехали к очередному должнику Фото:

В Перми служба судебных приставов арестовала здание войсковой части. Как пояснили в пресс-службе ведомства, здесь располагается строительная компания «Реалстрой», которая имела долг по налогам в три миллиона рублей.

«Так как в добровольном порядке юридическое лицо финансовые обязательства не исполняло, судебный пристав вынужден был принять меры принудительного характера. Был наложен арест на принадлежащие должнику транспортные средства: КамАЗ, тягач и RENAULT. Также аресту было подвергнуто здание войсковой части, в котором располагалась организация», — говорится на сайте УФССП России по Пермскому краю.

После ареста имущества, компания выплатила задолженность. Сейчас все аресты сняты. Как отмечают в службе приставов, решающим аргументом стала перспектива возбуждения в отношении директора уголовного дела по статье о неисполнении решения суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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