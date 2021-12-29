Транспорт в Челябинске переводят на особый режим

Транспорт будет передвигаться согласно режиму «выходного дня» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общественный транспорт в Челябинке в новогодние каникулы переведут на особый режим. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, изменения расписания связано с падением пассажиропотока в праздничные дни.

«В связи с ежегодным падением пассажиропотока в эти дни транспортные предприятия традиционно пересматривают график и интервалы движения. Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси будут работать по расписанию выходных дней», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

В мэрии также напомнили жителям города, что с 1 января начнется ввод шести новых маршрутов. Также будут скорректированы 15 имеющихся. Уточнить график движения общественного транспорта горожане могут, позвонив в службу организации движения.

Также из-за уменьшения пассажиропотока в новогодние каникулы из Челябинска отменили ряд междугородних автобусных рейсов. Расписание поездок будет скорректировано.

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