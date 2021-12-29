29 декабря 2021
28 декабря 2021

Транспорт в Челябинске переводят на особый режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствие снегопада. Челябинск, автобус, площадь революции, остановка общественного транспорта, пешеходы, городской транспорт, автотранспорт
Транспорт будет передвигаться согласно режиму «выходного дня» Фото:

Общественный транспорт в Челябинке в новогодние каникулы переведут на особый режим. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, изменения расписания связано с падением пассажиропотока в праздничные дни.

«В связи с ежегодным падением пассажиропотока в эти дни транспортные предприятия традиционно пересматривают график и интервалы движения. Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси будут работать по расписанию выходных дней», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации.

В мэрии также напомнили жителям города, что с 1 января начнется ввод шести новых маршрутов. Также будут скорректированы 15 имеющихся. Уточнить график движения общественного транспорта горожане могут, позвонив в службу организации движения.

Также из-за уменьшения пассажиропотока в новогодние каникулы из Челябинска отменили ряд междугородних автобусных рейсов. Расписание поездок будет скорректировано.

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Общественный транспорт в Челябинке в новогодние каникулы переведут на особый режим. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, изменения расписания связано с падением пассажиропотока в праздничные дни. «В связи с ежегодным падением пассажиропотока в эти дни транспортные предприятия традиционно пересматривают график и интервалы движения. Трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси будут работать по расписанию выходных дней», — говорится в сообщении на официальном сайте администрации. В мэрии также напомнили жителям города, что с 1 января начнется ввод шести новых маршрутов. Также будут скорректированы 15 имеющихся. Уточнить график движения общественного транспорта горожане могут, позвонив в службу организации движения. Также из-за уменьшения пассажиропотока в новогодние каникулы из Челябинска отменили ряд междугородних автобусных рейсов. Расписание поездок будет скорректировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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