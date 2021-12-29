Из Челябинска отменят 230 междугородних автобусных рейсов

Власти просят пассажиров следить за расписание маршрутов (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за уменьшения пассажиропотока в праздничные дни часть междугородних автобусных рейсов из Челябинска отменят. Как сообщает пресс-службе министерства и транспорта региона, под сокращение попадают 230 рейсов.

«В связи с уменьшением пассажиропотока в праздничные дни будет скорректировано расписание некоторых межмуниципальных маршрутов в период с 31 декабря по 2 января. Просим пассажиров следить за изменениями на сайте регионального миндортранса», — говорится в сообщении на официальном сайте министерства.

По данным миндортранса, 31 января отменили 40 рейсов, на 1 января отменили 141 рейс, на 2 января отменили 35 рейсов. В частности, отменены автобусы в Пермь, Уфу, Магнитогорск, Троицк, Чебаркуль, Озерск, Миасс, Кыштым, Златоуст и другие города региона.