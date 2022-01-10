Экс-сотрудник ПФР рассказала, за что россиян могут лишить пособий

Проценты по банковским вкладам учитываются при подсчете доходов для получения пособий, напомнила Ирина Сивакова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет могут отказать в пособии, если они получают проценты по банковским вкладам на сумму свыше одного прожиточного минимума. Об этом предупредила кандидат юридических наук, бывший руководитель юридической группы одного из управлений Пенсионного фонда РФ Ирина Сивакова.

«В последнее время становится все больше льгот, которые могут получать граждане с доходами не выше определенного минимума. И проценты, начисленные по банковским вкладам, также в этих доходах учитываются. Судя по ним, в пособии [на ребенка от 8 до 17 лет] откажут, если члены семьи получают проценты по банковским вкладам на сумму свыше одного прожиточного минимума», — рассказала Ирина Сивакова в своей группе «Юридические тонкости» в социальной сети «Вконтакте».

Также проценты с депозитов учитываются при назначении пособий на ребенка от 3 до 7 лет и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, предупредила экс-сотрудник ПФР. В некоторых регионах доходы со вкладов также учитываются при установлении выплат ветеранам труда — например, в Волгоградской области. В связи с этим органы соцзащиты обязательно проверяют наличие вкладов у граждан, которые обращаются за социальной поддержкой, предупредила Сивакова.

Ранее портал «Госуслуги» перечислил виды выплат на детей, которые необходимо своевременно продлевать. В противном случае семьи могут остаться без материальной поддержки государства. Среди таких выплат ежемесячные пособия на первого и второго ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет. Заявление на них нужно подавать ежегодно.

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