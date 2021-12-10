Госуслуги предупредили о риске остаться без выплат на детей

10 декабря 2021 в 10:37 Размер текста - 17 +

Некоторые детские пособия нужно продлевать ежегодно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Портал «Госуслуги» перечислил детские выплаты, которые необходимо своевременно продлевать. В противном случае семьи могут остаться без материальной поддержки от государства. «Выплаты на детей могут назначаться единовременно, сразу на весь период или до определенного срока — а потом их нужно продлевать», — сообщает официальный telegram-канал «Госуслуги: для родителей». Так, например, ежемесячное пособие при беременности и по уходу за ребенком до полутора лет продлевать не нужно. Оно выплачивается до момента родов и до того, как малышу исполнится год и шесть месяцев, соответственно. Продлевать нужно ежемесячные пособия на первого и второго ребенка до трех лет, на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет. Заявление на них нужно подавать ежегодно. При этом условия для назначения пособия, в том числе среднедушевой доход, будут проверять заново. Ранее «Госуслуги» напомнили, что получить максимальное пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком могут женщины со средней заработной платой около 75 000 рублей. За время вынашивания ребенка им начислят 340 795 рублей, а в период ухода за ребенком за месяц — 26 600,48 рубля. При этом женщины с высоким уровнем дохода не могут рассчитывать на большие выплаты. Сумма рассчитывается из среднего заработка за день, предельный размер которого — 2 434,25 рубля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Портал «Госуслуги» перечислил детские выплаты, которые необходимо своевременно продлевать. В противном случае семьи могут остаться без материальной поддержки от государства. «Выплаты на детей могут назначаться единовременно, сразу на весь период или до определенного срока — а потом их нужно продлевать», — сообщает официальный telegram-канал «Госуслуги: для родителей». Так, например, ежемесячное пособие при беременности и по уходу за ребенком до полутора лет продлевать не нужно. Оно выплачивается до момента родов и до того, как малышу исполнится год и шесть месяцев, соответственно. Продлевать нужно ежемесячные пособия на первого и второго ребенка до трех лет, на детей от 3 до 7 лет и на детей от 8 до 17 лет. Заявление на них нужно подавать ежегодно. При этом условия для назначения пособия, в том числе среднедушевой доход, будут проверять заново. Ранее «Госуслуги» напомнили, что получить максимальное пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком могут женщины со средней заработной платой около 75 000 рублей. За время вынашивания ребенка им начислят 340 795 рублей, а в период ухода за ребенком за месяц — 26 600,48 рубля. При этом женщины с высоким уровнем дохода не могут рассчитывать на большие выплаты. Сумма рассчитывается из среднего заработка за день, предельный размер которого — 2 434,25 рубля.