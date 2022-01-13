Бывший свердловский мэр попал в реестр коррупционеров

Андрей Горбов узнал о том, что попал в реестр, от журналиста URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-глава Белоярского городского округа (Свердловская область) Андрей Горбов, ушедший с поста осенью 2021 года, попал в реестр лиц, утративших доверие из-за коррупции. Соответствующая информация размещена на официальном портале госслужбы.

«Фамилия, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, — Горбов Андрей Андреевич», — говорится в документе, опубликованном на портале. Информацию разместили 12 января.

URA.RU обратилось к самому Горбову. Он ответил, что ничего не знает о включении в реестр. «У меня подан иск, и я обжалую решение думы», — уточнил политик.

Депутаты местной думы отправили Горбова в отставку после соответствующего представления прокуратуры — причиной стало начисление политиком премий самому себе. С конца ноября исполняющим обязанности мэра Белоярского стал Михаил Иванов. Горбов уверял, что освободил пост по собственному желанию, а свою отставку обдумывал с августа 2021 года.

В реестр коррупционеров также попал бывший главный редактор и директор свердловской «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Через несколько дней после этого он стал советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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