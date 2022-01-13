Бывший свердловский мэр попал в реестр коррупционеров

Экс-глава Белоярского городского округа (Свердловская область) Андрей Горбов, ушедший с поста осенью 2021 года, попал в реестр лиц, утративших доверие из-за коррупции. Соответствующая информация размещена на официальном портале госслужбы.
«Фамилия, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, — Горбов Андрей Андреевич», — говорится в документе, опубликованном на портале. Информацию разместили 12 января.
URA.RU обратилось к самому Горбову. Он ответил, что ничего не знает о включении в реестр. «У меня подан иск, и я обжалую решение думы», — уточнил политик.
Депутаты местной думы отправили Горбова в отставку после соответствующего представления прокуратуры — причиной стало начисление политиком премий самому себе. С конца ноября исполняющим обязанности мэра Белоярского стал Михаил Иванов. Горбов уверял, что освободил пост по собственному желанию, а свою отставку обдумывал с августа 2021 года.
В реестр коррупционеров также попал бывший главный редактор и директор свердловской «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Через несколько дней после этого он стал советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Экс-глава Белоярского городского округа (Свердловская область) Андрей Горбов, ушедший с поста осенью 2021 года, попал в реестр лиц, утративших доверие из-за коррупции. Соответствующая информация размещена на официальном портале госслужбы. «Фамилия, имя и отчество лица, к которому применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, — Горбов Андрей Андреевич», — говорится в документе, опубликованном на портале. Информацию разместили 12 января. URA.RU обратилось к самому Горбову. Он ответил, что ничего не знает о включении в реестр. «У меня подан иск, и я обжалую решение думы», — уточнил политик. Депутаты местной думы отправили Горбова в отставку после соответствующего представления прокуратуры — причиной стало начисление политиком премий самому себе. С конца ноября исполняющим обязанности мэра Белоярского стал Михаил Иванов. Горбов уверял, что освободил пост по собственному желанию, а свою отставку обдумывал с августа 2021 года. В реестр коррупционеров также попал бывший главный редактор и директор свердловской «Областной газеты» Дмитрий Полянин. Через несколько дней после этого он стал советником губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.